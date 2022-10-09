Происшествия 09.10.2022 в 14:18

В Улан-Удэ неизвестные массово прокалывают колеса автомобилям

В ответ на крики хулиган угрожает электрошокером
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ неизвестные массово прокалывают колеса автомобилям
Как рассказывают горожане, неизвестный мужчина ходит по городу и прокалывает чем-то острым колеса. В ответ на окрики автовладельцев хулиган угрожает шокером. 

«Я в шоке. Буквально час назад случилось следующее. На стоянке авто, возле рынка на Мелькомбинате, неизвестный молодой человек прямо при мне, когда я подошла к своему авто, проткнул мне два колеса. Только сменили, поставили зимнюю, новые колеса. Я сразу не сообразила, потом смотрю - он спокойно убирает длинный колючий предмет в сумочку, и уходит. Я за ним, кричу ему, чтоб остановился. Он остановился развернулся, достал электрошокер и направил на меня. Явно больной. Все случилось, пока муж был в киоске по делу. Поехали в ближайший шиномонтаж, а там нам сказали что за сегодня это уже 16 автомобилей! Либо это неадекватный человек, вредитель, либо засланец продаж новых шин», - рассказала улан-удэнка в паблике Аноним 03. 

Судя по комментариям, горожане считают, что тут явно замешан чей-то бизнес. 

- Наверное, кто-то открыл свой шиномонтаж неподалеку. 

- Город медленно сходит с ума.

- Это бизнес по-русски, - пишут в комментариях. 

Фото: Pixabay.com

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