Происшествия 09.10.2022 в 15:56

В Бурятии пожарные бьют тревогу

Бесхозные строения все чаще становятся причиной пожарной опасности
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Текст: Номер один
В Бурятии пожарные бьют тревогу
С начала 2022 года только на территории Закаменского района произошло 83 пожара. Из них 21 пожар произошёл в неэксплуатируемых постройках. Многие из таких построек поджигают дети, а огонь позже распространяется по всему поселку. 

Неэксплуатируемые (бесхозные) постройки являются источником повышенной пожарной опасности, ведь от случайно брошенной спички или окурка может возникнуть пожар. Основная масса таких построек расположена в садовых товариществах или частном секторе. Среди жилых домов и благоустроенных участков часто можно увидеть участок, на котором стоит покосившийся от ветхости домик, баня или сарай, а вокруг мусор и другие горючие отходы.

В бесхозные строения всегда есть доступ, там могут играть дети или же собираться различные категории неблагополучных граждан, а их деятельность в свою очередь может привести к возгоранию. Причина, как правило, одна – неосторожное обращение с огнем.

Опасность возникновения таких возгораний обусловлена тем, что от огня страдают расположенные рядом соседние благоустроенные участки или лес. Причем из-за небольшого размера участка новые сооружения расположены довольно близко к старым. А это создает угрозу того, что пожар, начавшийся в ветхом строении может перекинуться на новое.

- Во избежание трагедий гражданам района рекомендуется не посещать бесхозные строения. Будьте бдительны! Ваша безопасность – в Ваших руках! В случае пожара незамедлительно звоните по телефону «101» или «112». Для исключения случаев возникновения пожара, соблюдайте требования пожарной безопасности, не допускайте халатного обращения с огнем! – предупреждают в пожарной части №22 Закаменского района.  

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