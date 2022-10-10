Крупный пожар потушили на севере Бурятии

- Возгорание началось с модульных вагонов, далее огонь распространился на складское помещение магазина «Маяк», затем на административно-бытовое здание. Общая площадь возгорания составила 200 кв.м. Тушение осложнялось плотной застройкой и тем, что большинство конструкций были покрыты металлосайдингом, - рассказали в МЧС.





Вечером 8 октября в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре на ул. Объездная в Северобайкальске. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горели склад и административно-бытовое здание. Существовала угроза перехода огня на рядом стоящие строения.Менее двух часов потребовалось огнеборцам для ликвидации возгорания двух неэксплуатируемых зданий и складского помещения. Пострадавших нет.- В результате пожара сгорели неэксплуатируемое металлокаркасное здание и строительный мусор под навесом. Огнём повреждены кровля и часть строения изнутри. Также повреждена крыша складского помещения магазина «Маяк», - уточнили в МЧС.Всего к тушению были привлечены 8 пожарных и 4 единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.Фото: МЧС Бурятии