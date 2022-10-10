Происшествия 10.10.2022 в 09:23

Крупный пожар потушили на севере Бурятии

Огнем повреждено несколько зданий
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Текст: Константин Воронов
Крупный пожар потушили на севере Бурятии
Вечером 8 октября в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре на ул. Объездная в Северобайкальске. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горели склад и административно-бытовое здание. Существовала угроза перехода огня на рядом стоящие строения.

- Возгорание началось с модульных вагонов, далее огонь распространился на складское помещение магазина «Маяк», затем на административно-бытовое здание. Общая площадь возгорания составила 200 кв.м. Тушение осложнялось плотной застройкой и тем, что большинство конструкций были покрыты металлосайдингом, - рассказали в МЧС.


Менее двух часов потребовалось огнеборцам для ликвидации возгорания двух неэксплуатируемых зданий и складского помещения. Пострадавших нет.

- В результате пожара сгорели неэксплуатируемое металлокаркасное здание и строительный мусор под навесом. Огнём повреждены кровля и часть строения изнутри. Также повреждена крыша складского помещения магазина «Маяк», - уточнили в МЧС.

Всего к тушению были привлечены 8 пожарных и 4 единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

Фото: МЧС Бурятии
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