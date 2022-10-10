В Бурятии утонули несколько рыбаков

В Кабанском и Баргузинском районах Бурятии за последние две недели произошло несколько трагедий с рыбаками-браконьерами, которые на своих лодках вышли в Байкал. Их маломерные суда перевернулись и рыбаки погибли. Об этом сегодня сообщило ГУ МЧС России по Бурятии на встрече с прессой.Спасатели призывают всех быть осторожнее на воде. Они напоминают, что 25 октября завершается навигация на реках республики. А 10 ноября - на Байкале.Если говорить о летнем периоде 2022 года, то на территории республики утонуло 27 человек, трое из которых дети до 12 лет. Летом прошлого года была зафиксирована 41 водная трагедия, в т. ч. утонуло 9 детей. Таким образом, в целом, ситуация нынче была относительно спокойная.Свою роль в улучшении статистики сыграло увеличение количества официально открытых пляжей. Таких мест отдыха работало 12 (год назад - три). В качестве примера того, как можно качественно организовать отдых на водном объекте, спасатели называют пляж в селе Горячинск. На него можно ориентироваться всем, кто желает заняться подобным делом.А интерес к нему есть и поэтому можно ожидать, что достойные пляжи продолжать появляться. Так, есть интерес к развитию данного направления на озерах Гусином и Щучьем, в Сухой, Энхалуке, Горячинске, Усть-Баргузине и других точках. В МЧС твердо заверили, что поддержат тех, кто хочет сделать для людей современный и безопасный пляж.Весь купальный летний сезон шла активная профилактическая работа. Устанавливались предупреждающие и запрещающие знаки, проводились рейды. На нерадивых купальщиков накладывали штрафы. Большую активность проявляли сознательные жители республики. Увидев детей, которые находились на водоемах без сопровождения взрослых, они сообщали об этом спасателям или полицейским.Фото: «Номер один»