Происшествия 10.10.2022 в 11:13

В Бурятии утонули несколько рыбаков

По данным МЧС, это были браконьеры, которые вышли на нелегальный лов омуля
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии утонули несколько рыбаков
В Кабанском и Баргузинском районах Бурятии за последние две недели произошло несколько трагедий с рыбаками-браконьерами, которые на своих лодках вышли в Байкал. Их маломерные суда перевернулись и рыбаки погибли. Об этом сегодня сообщило ГУ МЧС России по Бурятии на встрече с прессой.

Спасатели призывают всех быть осторожнее на воде. Они напоминают, что 25 октября завершается навигация на реках республики. А 10 ноября - на Байкале.

Если говорить о летнем периоде 2022 года, то на территории республики утонуло 27 человек, трое из которых дети до 12 лет. Летом прошлого года была зафиксирована 41 водная трагедия, в т. ч. утонуло 9 детей. Таким образом, в целом, ситуация нынче была относительно спокойная.

Свою роль в улучшении статистики сыграло увеличение количества официально открытых пляжей. Таких мест отдыха работало 12 (год назад - три). В качестве примера того, как можно качественно организовать отдых на водном объекте, спасатели называют пляж в селе Горячинск. На него можно ориентироваться всем, кто желает заняться подобным делом.

А интерес к нему есть и поэтому можно ожидать, что достойные пляжи продолжать появляться. Так, есть интерес к развитию данного направления на озерах Гусином и Щучьем, в Сухой, Энхалуке, Горячинске, Усть-Баргузине и других точках. В МЧС твердо заверили, что поддержат тех, кто хочет сделать для людей современный и безопасный пляж.

Весь купальный летний сезон шла активная профилактическая работа. Устанавливались предупреждающие и запрещающие знаки, проводились рейды. На нерадивых купальщиков накладывали штрафы. Большую активность проявляли сознательные жители республики. Увидев детей, которые находились на водоемах без сопровождения взрослых, они сообщали об этом спасателям или полицейским.

Фото: «Номер один»
Теги
рыбаки несчастный случай

Все новости

В Бурятии произошел рост числа пожаров
10.10.2022 в 12:22
В Улан-Удэ росгвардеец вытащил мужчину из горящей квартиры
10.10.2022 в 12:12
Футболиста из Читы вызвали в сборную России
10.10.2022 в 12:07
Сразу несколько крупных ДТП произошло в минувшие выходные в Бурятии
10.10.2022 в 11:30
В Бурятии утонули несколько рыбаков
10.10.2022 в 11:13
В Улан-Удэ пьяный водитель отправил в кому пьяного пешехода
10.10.2022 в 10:54
Бурятские таможенники пресекли ввоз в РФ 18 блоков сигарет из Монголии
10.10.2022 в 10:47
В Бурятии за контрабанду пиломатериалов осужден гражданин КНР
10.10.2022 в 10:23
В Бурятии пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
10.10.2022 в 10:13
Звание «Мать-героиня»: кому положено и на каких условиях
10.10.2022 в 10:00
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 октября

Читайте также
В Улан-Удэ росгвардеец вытащил мужчину из горящей квартиры
Правоохранитель почувствовал запах дыма в своем подъезде, когда отправился на работу
10.10.2022 в 12:12
Сразу несколько крупных ДТП произошло в минувшие выходные в Бурятии
Большинство виновников аварий не имели прав или были пьяны
10.10.2022 в 11:30
В Улан-Удэ пьяный водитель отправил в кому пьяного пешехода
Сразу несколько ДТП с участием пешеходов зарегистрировано в минувшие выходные в Бурятии
10.10.2022 в 10:54
Бурятские таможенники пресекли ввоз в РФ 18 блоков сигарет из Монголии
Это в 19 раз превышает разрешенную к перемещению через таможенную границу ЕАЭС норму (200 шт)
10.10.2022 в 10:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru