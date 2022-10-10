Происшествия 10.10.2022 в 11:30
Сразу несколько крупных ДТП произошло в минувшие выходные в Бурятии
Большинство виновников аварий не имели прав или были пьяны
Текст: Константин Воронов
Госавтоинспекция Бурятии озвучила статистику дорожно-транспортные происшествий, случившихся в минувшие выходные на дорогах республики.
Так, днем в субботу на ул. Трактовой в поселке Онохой 28-летний водитель автомобиля «Мазда Премаси» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Таун Айс». В результате столкновения пострадали оба водителя. Виновник ДТП не имел прав и был пьян.
Напомним, в минувшие выходные также зарегистрировано три ДТП с пешеходами, все пострадавшие получили тяжелые травмы. Двое из них были пьяны. Кроме того, сегодня ночью на ул. Блинова в Улан-Удэ перевернулась «Хонда» под управлением пьяного водителя. В аварии погибли 2 человека, еще 3 пострадали.
Фото: ГИБДД Бурятии
Так, днем в субботу на ул. Трактовой в поселке Онохой 28-летний водитель автомобиля «Мазда Премаси» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Таун Айс». В результате столкновения пострадали оба водителя. Виновник ДТП не имел прав и был пьян.
Еще одно ДТП в Заиграевском районе произошло вечером на 47-м км автодороги «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск». Там 34-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», не имеющий прав, также выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Хайлэндер». В результате аварии водитель и 43-летний пассажир «Камри» получили травмы и попали в больницу.
Вчера утром в Улан-Удэ на перекрестке по ул. Октябрьской 57-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» врезался в «Тойоту Витц» под управлением 40-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя госпитализированы, два пассажира (из каждого автомобиля) после оказания медицинской помощи отпущены домой.
В воскресенье днем в Кяхтинском районе на 17-м км автодороги «Мурочи – Малая Кудара» 50-летний водитель автомобиля «ВАЗ-210430» не справился с управлением и слетел с дороги. Мужчина получил травмы и был госпитализирован в районную больницу. Водительских прав у него не было, к тому же он был пьян.
Напомним, в минувшие выходные также зарегистрировано три ДТП с пешеходами, все пострадавшие получили тяжелые травмы. Двое из них были пьяны. Кроме того, сегодня ночью на ул. Блинова в Улан-Удэ перевернулась «Хонда» под управлением пьяного водителя. В аварии погибли 2 человека, еще 3 пострадали.
Фото: ГИБДД Бурятии
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