Сразу несколько крупных ДТП произошло в минувшие выходные в Бурятии

Еще одно ДТП в Заиграевском районе произошло вечером на 47-м км автодороги «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск». Там 34-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», не имеющий прав, также выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Хайлэндер». В результате аварии водитель и 43-летний пассажир «Камри» получили травмы и попали в больницу.





Вчера утром в Улан-Удэ на перекрестке по ул. Октябрьской 57-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» врезался в «Тойоту Витц» под управлением 40-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя госпитализированы, два пассажира (из каждого автомобиля) после оказания медицинской помощи отпущены домой.





В воскресенье днем в Кяхтинском районе на 17-м км автодороги «Мурочи – Малая Кудара» 50-летний водитель автомобиля «ВАЗ-210430» не справился с управлением и слетел с дороги. Мужчина получил травмы и был госпитализирован в районную больницу. Водительских прав у него не было, к тому же он был пьян.



