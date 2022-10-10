В Улан-Удэ росгвардеец вытащил мужчину из горящей квартиры

- Установив квартиру, из которой шел дым, я задержал дыхание, надел балаклаву и вошел внутрь. Навстречу выскочила хозяйская собака породы лабрадор. В задымленной квартире увидел лежащего на полу человека, - рассказал Тимур Оширов.





На следующий день после произошедшего 56-летний пострадавший мужчина встретил на улице своего соседа и поблагодарил за спасение.



