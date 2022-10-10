Происшествия 10.10.2022 в 12:12
В Улан-Удэ росгвардеец вытащил мужчину из горящей квартиры
Правоохранитель почувствовал запах дыма в своем подъезде, когда отправился на работу
Текст: Константин Воронов
В Росгвардии Бурятии рассказали о сотруднике вневедомственной охраны Тимуре Оширове, который спас мужчину на пожаре.
В тот день Тимур, отправляясь на службу, почувствовал в подъезде своего дома на первом этаже запах дыма.
Дотащив беспомощного мужчину до входной двери, Тимур вместе с другими соседями вынес его в безопасное место на улице и передал медикам.
В это же время приехал дежурный патруль вневедомственной охраны Росгвардии, который оцепил прилегающую территорию. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорание.
Напомним, пожар произошел днем 6 октября в квартире пятиэтажки на улице Геологической. Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара огнем были повреждены вещи, стена и потолок в помещении кухни на общей площади 10 квадратных метров.
Фото: Росгвардия Бурятии
В тот день Тимур, отправляясь на службу, почувствовал в подъезде своего дома на первом этаже запах дыма.
- Установив квартиру, из которой шел дым, я задержал дыхание, надел балаклаву и вошел внутрь. Навстречу выскочила хозяйская собака породы лабрадор. В задымленной квартире увидел лежащего на полу человека, - рассказал Тимур Оширов.
Дотащив беспомощного мужчину до входной двери, Тимур вместе с другими соседями вынес его в безопасное место на улице и передал медикам.
В это же время приехал дежурный патруль вневедомственной охраны Росгвардии, который оцепил прилегающую территорию. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорание.
На следующий день после произошедшего 56-летний пострадавший мужчина встретил на улице своего соседа и поблагодарил за спасение.
Напомним, пожар произошел днем 6 октября в квартире пятиэтажки на улице Геологической. Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара огнем были повреждены вещи, стена и потолок в помещении кухни на общей площади 10 квадратных метров.
Фото: Росгвардия Бурятии
Тегипожар