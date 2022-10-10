Происшествия 10.10.2022 в 12:12

В Улан-Удэ росгвардеец вытащил мужчину из горящей квартиры

Правоохранитель почувствовал запах дыма в своем подъезде, когда отправился на работу
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ росгвардеец вытащил мужчину из горящей квартиры
В Росгвардии Бурятии рассказали о сотруднике вневедомственной охраны Тимуре Оширове, который спас мужчину на пожаре.

В тот день Тимур, отправляясь на службу, почувствовал в подъезде своего дома на первом этаже запах дыма.

- Установив квартиру, из которой шел дым, я задержал дыхание, надел балаклаву и вошел внутрь. Навстречу выскочила хозяйская собака породы лабрадор. В задымленной квартире увидел лежащего на полу человека, - рассказал Тимур Оширов.


Дотащив беспомощного мужчину до входной двери, Тимур вместе с другими соседями вынес его в безопасное место на улице и передал медикам.

В это же время приехал дежурный патруль вневедомственной охраны Росгвардии, который оцепил прилегающую территорию. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорание.

На следующий день после произошедшего 56-летний пострадавший мужчина встретил на улице своего соседа и поблагодарил за спасение.


Напомним, пожар произошел днем 6 октября в квартире пятиэтажки на улице Геологической. Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара огнем были повреждены вещи, стена и потолок в помещении кухни на общей площади 10 квадратных метров.

Фото: Росгвардия Бурятии
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