Происшествия 10.10.2022 в 13:26

Мошенники обманули студентку из Улан-Удэ, мечтавшую о путешествии за границу

Девушка лишилась 100 тысяч рублей
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Текст: Константин Воронов
Мошенники обманули студентку из Улан-Удэ, мечтавшую о путешествии за границу
7 октября в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась студентка 3-го курса одного из вузов. Девушка рассказала, что давно мечтала о путешествии заграницу. Накопив денег, она в одной из тематических групп популярного мессенджера поинтересовалась о том, как можно приобрести билеты.

На следующий день ей ответили, что она может купить билет за 100 тысяч рублей и указали реквизиты для перевода. Улан-удэнка перевела сбережения, отправила чеки о переводе собеседнику и стала ожидать билеты на электронную почту. Девушку не смутило, что деньги она перечислила по номеру телефона и номеру банковской карты. О том, что стала жертвой мошенников, студентка поняла лишь тогда, когда ее удалили из группы.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников. Во избежание подобных случаев полиция рекомендует гражданам приобретать билеты только на официальных сайтах организаций или проверенных площадках», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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