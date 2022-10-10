Мошенники обманули студентку из Улан-Удэ, мечтавшую о путешествии за границу

7 октября в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась студентка 3-го курса одного из вузов. Девушка рассказала, что давно мечтала о путешествии заграницу. Накопив денег, она в одной из тематических групп популярного мессенджера поинтересовалась о том, как можно приобрести билеты.На следующий день ей ответили, что она может купить билет за 100 тысяч рублей и указали реквизиты для перевода. Улан-удэнка перевела сбережения, отправила чеки о переводе собеседнику и стала ожидать билеты на электронную почту. Девушку не смутило, что деньги она перечислила по номеру телефона и номеру банковской карты. О том, что стала жертвой мошенников, студентка поняла лишь тогда, когда ее удалили из группы.«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников. Во избежание подобных случаев полиция рекомендует гражданам приобретать билеты только на официальных сайтах организаций или проверенных площадках», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»