В Улан-Удэ неизвестный прострелил собаке голову

В столице Бурятии волонтеры местного благотворительного фонда «Собака счастья» накануне вечером рассказали жестокую историю. Неизвестный в Улан-Удэ прострелил голову собаке. По каким причинам – неизвестно. Собака осталась жива.

«Тяжелые кадры. Перелистните, если вы к этому не готовы! Вите (так назвали собаку – Прим. ред.) выстрелили в челюсть и оставили умирать. О какой гуманности и мире во всем мире мы можем говорить, когда у нас под боком происходит такое? Выстрелить в голову совершенно безобидной собаке мог только трус, которому захотелось самоутвердиться»,

- пишут активисты.



Волонтеры обращают внимание – этот случай в целом сигнализирует о том, что где-то по городу ходит неизвестный с оружием.

«Это должно волновать не только нас! Это должно волновать вас всех, ведь человек ходит с огнестрельным оружием по улице и стреляет. Сегодня собака ему помешала, а завтра - соседи? Сейчас Вита находится в стационаре клиники Альфавет. Она очень истощена, сильно обезвожена. Да, у неё большие риски, да у неё очень тяжелое положение - ей грозит ампутация челюсти, языка и возможно питание будет через зонд. Но раз она попала к нам в руки, мы не вольны выбирать - мы спасаем жизни и если есть крохотный шанс, что Вита справится и выживет, мы за него уцепимся»,

- добавляют в группе.



«Мы понимаем, что многие скажут, что гуманнее усыпить, но друзья, как мы можем принять такое решение, если Вита столько дней боролась? Она не умерла, она пережила такую боль и она жива! Если она попала в наши руки, мы верим, что вселенная хочет ей помочь. Тяжело принимать такие решения, зная, что многие нас не поддержат, но это наша позиция! Жизнь важна, мы верим, что Вита не зря боролась!»

- пишут в «Собаке счастья».



Активисты признают, что ситуация – неоднозначная, что многие могут посчитать, что собаку легче усыпить, но пока они намерены побороться за жизнь несчастной собаки.Волонтеры сообщили, что намерены обратиться в полицию.

«Друзья, нам сейчас очень нужна помощь в операции! Поддержать Виту вы можете по реквизитам ниже или в клинике Альфавет»,

- сообщили в группе.



Отметим, фонд "Собака счастья" - это не приют. Это инициативная команда горожан-добровольцев, которые объединились, чтобы помогать животным в беде, пропагандировать гуманное и ответственное отношение к питомцам, и в том числе, уменьшать численность бездомных животных на улицах Бурятии. На сегодняшний день активисты нашли ответственных хозяев уже для 650 кошек и собак. Сейчас на их кураторстве находятся 115 кошек и собак, которые ищут дом. Все животные находятся на платных и бесплатных передержках. Узнать подробнее о деятельности фонда можно в их группе по ссылке.

Поддержать фонд можно по реквизитам:

МИР для сборов: 2202 2032 5608 4080 Екатерина Павловна К.

Система быстрых платежей и номер Киви кошелька: 89025310108

Счёт Тинькофф: 2200700129906078

Яндекс деньги: 4100116878904434

*Скопировать номера можно по ссылке в профиле



Расчётный счёт: 40701810809160000010

ИНН: 0326591662

Банк: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ М8601 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 048142604

*Если у вас есть сбербанк-онлайн, для перевода на р/с просто введите в поиске «Собака счастья»

Фото: Собака счастья