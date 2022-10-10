Происшествия 10.10.2022 в 16:38

Жители Улан-Удэ сдали полиции пьяную автоледи

Нетрезвую женщину горожане заметили возле магазина в Зеленхозе
A- A+
Текст: Константин Воронов
Жители Улан-Удэ сдали полиции пьяную автоледи
Вечером 6 октября в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение от бдительных граждан о том, что от одного из магазинов в микрорайоне Зеленхоз отъезжает автомобиль «Хендэ» под управлением, предположительно, пьяной женщины. Для отработки сообщения на место был направлен находящийся неподалеку экипаж ДПС.

«Автоинспекторы остановили иномарку, за рулем которой находилась 43-летняя женщина. Внешние признаки и исходящий от водителя запах алкоголя указывали на то, что она пьяна. Однако от прохождения освидетельствования автоледи отказалась. В отношении горожанки составлен административный протокол», - сообщили в МВД Бурятии.



Госавтоинспекция выразила благодарность бдительным гражданам, своевременно сообщившим в полицию о пьяном водителе.

«Еженедельно сотрудники ГИБДД задерживают нетрезвых автомобилистов, чье опасное поведение на дороге было замечено гражданами. Общественный контроль со стороны самих участников дорожного движения является действенным методом профилактики фактов вождения в состоянии опьянения», - отмечают в полиции.

Фото и видео: МВД Бурятии
Теги
пьяные водители

Все новости

Жители Улан-Удэ сдали полиции пьяную автоледи
10.10.2022 в 16:38
Четвероногие питомцы мобилизованных могут дождаться хозяев в приютах
10.10.2022 в 16:13
Прокуратура проверяет информацию о задержке зарплаты мостостроителям в Улан-Удэ
10.10.2022 в 15:35
В Улан-Удэ неизвестный прострелил собаке голову
10.10.2022 в 15:02
В Бурятии завершают ремонт дороги вблизи Гортоповского моста
10.10.2022 в 14:25
Мошенники обманули студентку из Улан-Удэ, мечтавшую о путешествии за границу
10.10.2022 в 13:26
Этот дым, «кого надо» дым
10.10.2022 в 12:56
В Улан-Удэ решили вопрос с горожанкой, которая держала у себя 26 собак
10.10.2022 в 12:51
В Бурятии произошел рост числа пожаров
10.10.2022 в 12:22
В Улан-Удэ росгвардеец вытащил мужчину из горящей квартиры
10.10.2022 в 12:12
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 октября

Читайте также
В Улан-Удэ неизвестный прострелил собаке голову
Волонтеры пытаются спасти выжившее животное, а также намерены обратиться в полицию
10.10.2022 в 15:02
Мошенники обманули студентку из Улан-Удэ, мечтавшую о путешествии за границу
Девушка лишилась 100 тысяч рублей
10.10.2022 в 13:26
Этот дым, «кого надо» дым
В лесах Бурятии начались профилактические выжигания
10.10.2022 в 12:56
В Улан-Удэ росгвардеец вытащил мужчину из горящей квартиры
Правоохранитель почувствовал запах дыма в своем подъезде, когда отправился на работу
10.10.2022 в 12:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru