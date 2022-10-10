Жители Улан-Удэ сдали полиции пьяную автоледи

«Автоинспекторы остановили иномарку, за рулем которой находилась 43-летняя женщина. Внешние признаки и исходящий от водителя запах алкоголя указывали на то, что она пьяна. Однако от прохождения освидетельствования автоледи отказалась. В отношении горожанки составлен административный протокол», - сообщили в МВД Бурятии.











Вечером 6 октября в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение от бдительных граждан о том, что от одного из магазинов в микрорайоне Зеленхоз отъезжает автомобиль «Хендэ» под управлением, предположительно, пьяной женщины. Для отработки сообщения на место был направлен находящийся неподалеку экипаж ДПС.Госавтоинспекция выразила благодарность бдительным гражданам, своевременно сообщившим в полицию о пьяном водителе.«Еженедельно сотрудники ГИБДД задерживают нетрезвых автомобилистов, чье опасное поведение на дороге было замечено гражданами. Общественный контроль со стороны самих участников дорожного движения является действенным методом профилактики фактов вождения в состоянии опьянения», - отмечают в полиции.Фото и видео: МВД Бурятии