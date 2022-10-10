Происшествия 10.10.2022 в 18:00
Число жертв пьяного водителя в Улан-Удэ выросло до трех
Также установлена личность погибшей девушки – ей не было и 18 лет
Текст: Константин Воронов
Число жертв смертельного ДТП, случившегося сегодня ночью на ул. Блинова в Улан-Удэ, выросло до трех. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в больнице скончался еще один пассажир перевернувшийся иномарки, 18-летний парень. Также установлена личность погибшей девушки – это 17-летняя студентка.
Напомним, сегодня ночью на ул. Блинова 29-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии два пассажира - 19-летний парень и девушка - погибли на месте. Сам водитель и ещё 2 пассажира получили травмы и были госпитализированы.
Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель не имел прав и управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: ГИБДД Бурятии
Напомним, сегодня ночью на ул. Блинова 29-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии два пассажира - 19-летний парень и девушка - погибли на месте. Сам водитель и ещё 2 пассажира получили травмы и были госпитализированы.
Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель не имел прав и управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: ГИБДД Бурятии
ТегиДТП