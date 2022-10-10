Еще одно смертельное ДТП с пьяным водителем произошло в Бурятии

«В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажир 1986 года рождения с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения и были не пристегнуты ремнями безопасности», - рассказали в Госавтоинспекции.







