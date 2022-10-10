Происшествия 10.10.2022 в 19:02

Еще одно смертельное ДТП с пьяным водителем произошло в Бурятии

Погиб сам виновник аварии, его пассажир ранен
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Текст: Константин Воронов
Еще одно смертельное ДТП с пьяным водителем произошло в Бурятии
Еще одна смертельная авария с участием пьяного водителя произошла сегодня в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, около 16.30 часов 32-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» между селами Тулунжа и Гурульба не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.

«В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажир 1986 года рождения с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения и были не пристегнуты ремнями безопасности», - рассказали в Госавтоинспекции.



Напомним, сегодня ночью на ул. Блинова 29-летний пьяный водитель автомобиля «Хонда Аккорд» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии два пассажира - 19-летний парень и 17-летняя девушка - погибли на месте. Сам водитель и ещё 2 пассажира получили травмы и были госпитализированы. Позже в больнице скончался еще один пассажир, 18-летний парень.

Фото и видео: ГИБДД Бурятии
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