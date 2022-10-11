Происшествия 11.10.2022 в 10:04
В Улан-Удэ скончался водитель, устроивший аварию с несколькими погибшими
В жутком ДТП выжила только девушка, которая была пристегнута
Текст: Константин Воронов
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, сегодня утром в больнице скончался 29-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд», который устроил смертельную аварию на ул. Блинова.
Напомним, вчера ночью пьяный и «бесправный» водитель «Хонды» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии два пассажира - 19-летний парень и 17-летняя девушка - погибли на месте. Сам водитель и ещё 2 пассажира получили травмы и были госпитализированы. Позже в больнице скончался еще один пассажир перевернувшийся иномарки, 18-летний парень.
Таким образом, на данный момент в жуткой аварии выжила только 24-летняя пассажирка. Как отметили в Госавтоинспекции, она была пристегнута ремнем безопасности.
Фото: ГИБДД Бурятии
Напомним, вчера ночью пьяный и «бесправный» водитель «Хонды» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии два пассажира - 19-летний парень и 17-летняя девушка - погибли на месте. Сам водитель и ещё 2 пассажира получили травмы и были госпитализированы. Позже в больнице скончался еще один пассажир перевернувшийся иномарки, 18-летний парень.
Таким образом, на данный момент в жуткой аварии выжила только 24-летняя пассажирка. Как отметили в Госавтоинспекции, она была пристегнута ремнем безопасности.
Фото: ГИБДД Бурятии
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