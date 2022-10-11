В Улан-Удэ «Тойота» сбила женщину

Очередной наезд на пешехода произошел около 6 часов утра на ул. Дорожной в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 36-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Аксио» вне зоны пешеходного перехода сбил 48-летнюю женщину. Она получила травмы и была госпитализирована в БСМП.





Еще одно ДТП с пострадавшими произошло днем в Джидинском районе на автодороге Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск в километре от села Нижний Ичетуй. Там 57-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Аксио» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии травмы получила 66-летняя пассажирка машины. Как отметили в Госавтоинспекции, водительский стаж мужчины, который управлял иномаркой, составлял всего 3 месяца.Фото: ГИБДД Бурятии