Происшествия 11.10.2022 в 10:22

В Улан-Удэ «Тойота» сбила женщину

Пострадавшая госпитализирована
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ «Тойота» сбила женщину
Очередной наезд на пешехода произошел около 6 часов утра на ул. Дорожной в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 36-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Аксио» вне зоны пешеходного перехода сбил 48-летнюю женщину. Она получила травмы и была госпитализирована в БСМП.


Еще одно ДТП с пострадавшими произошло днем в Джидинском районе на автодороге Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск в километре от села Нижний Ичетуй. Там 57-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Аксио» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии травмы получила 66-летняя пассажирка машины. Как отметили в Госавтоинспекции, водительский стаж мужчины, который управлял иномаркой, составлял всего 3 месяца.

Фото: ГИБДД Бурятии
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с 5 по 11 октября

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