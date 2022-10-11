Происшествия 11.10.2022 в 10:39
Житель Улан-Удэ получил 22 года за убийство подростка, защищавшего мать
Кровавое преступление разыгралось на глазах маленького ребенка
Текст: Константин Воронов
Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении 46-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве несовершеннолетнего, совершенного с особой жестокостью, а также в покушении на убийство своей сожительницы.
Напомним, жуткое преступление произошло вечером 13 мая в квартире одного из домов на улице Хоца Намсараева. Там проживал 46-летний мужчина, его сожительница со своим 17-летним сыном и их общей малолетней дочерью.
13 мая у девочки был день рождения, и она с матерью и братом днем гуляла и каталась на аттракционах в парке. Ее отец к семье не присоединился, в течение дня он распивал спиртное в квартире.
Вечером, когда сожительница с детьми вернулась домой, пьяный мужчина стал оскорблять ее и попытался выгнать из дома. За мать вступился сын и заслонил ее от отчима. В этот момент мужчина схватил нож и нанес им удар в грудь подростку. К упавшему ребенку подбежала мать и склонилась над ним. Пьяный сожитель, продолжая орудовать ножом, нанес женщине удар в живот. Раненый подросток попытался встать, чтобы снова защитить мать. Увидев это, злоумышленник нанес ему еще один удар ножом в грудь, после чего убежал из квартиры. Отметим, вся жуткая сцена разыгралась на глазах малолетней дочери супругов.
Женщина, теряя сознание, успела позвонить в скорую. Ее с сыном госпитализировали. Врачам удалось ее спасти, однако раненый подросток спустя несколько дней скончался в больнице.
Злоумышленника позже задержали сотрудники полиции неподалеку от места происшествия. Мужчину взяли под стражу.
На суде мужчина признал себя виновным частично, пояснив, что всё произошло в результате аморального поведения потерпевшей, умысла на убийство пасынка и сожительницы с особой жестокостью у него не было. При этом подсудимый знал и видел, что во время совершения преступлений присутствовала его несовершеннолетняя дочь.
«В ходе судебного следствия доводы подсудимого не нашли своего подтверждения. Вина подсудимого в совершении им преступлений подтверждена совокупностью согласующихся между собой доказательств: показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, заключениями экспертиз и другими доказательствами», - сообщили в Верховном суде Бурятии.
В итоге суд приговорил мужчину к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.
Напомним, месяцем ранее в Бурятии вынесли приговор по схожему уголовному делу в отношении 33-летнего ранее судимого жителя села Малый Куналей Бичурского района, обвиняемого в убийстве девятиклассника, вставшего на защиту своей матери. По решению суда сельчанин получил 24,5 года лишения свободы в колонии особого режима.
Фото: «Номер один»
Напомним, жуткое преступление произошло вечером 13 мая в квартире одного из домов на улице Хоца Намсараева. Там проживал 46-летний мужчина, его сожительница со своим 17-летним сыном и их общей малолетней дочерью.
13 мая у девочки был день рождения, и она с матерью и братом днем гуляла и каталась на аттракционах в парке. Ее отец к семье не присоединился, в течение дня он распивал спиртное в квартире.
Вечером, когда сожительница с детьми вернулась домой, пьяный мужчина стал оскорблять ее и попытался выгнать из дома. За мать вступился сын и заслонил ее от отчима. В этот момент мужчина схватил нож и нанес им удар в грудь подростку. К упавшему ребенку подбежала мать и склонилась над ним. Пьяный сожитель, продолжая орудовать ножом, нанес женщине удар в живот. Раненый подросток попытался встать, чтобы снова защитить мать. Увидев это, злоумышленник нанес ему еще один удар ножом в грудь, после чего убежал из квартиры. Отметим, вся жуткая сцена разыгралась на глазах малолетней дочери супругов.
Женщина, теряя сознание, успела позвонить в скорую. Ее с сыном госпитализировали. Врачам удалось ее спасти, однако раненый подросток спустя несколько дней скончался в больнице.
Злоумышленника позже задержали сотрудники полиции неподалеку от места происшествия. Мужчину взяли под стражу.
На суде мужчина признал себя виновным частично, пояснив, что всё произошло в результате аморального поведения потерпевшей, умысла на убийство пасынка и сожительницы с особой жестокостью у него не было. При этом подсудимый знал и видел, что во время совершения преступлений присутствовала его несовершеннолетняя дочь.
«В ходе судебного следствия доводы подсудимого не нашли своего подтверждения. Вина подсудимого в совершении им преступлений подтверждена совокупностью согласующихся между собой доказательств: показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, заключениями экспертиз и другими доказательствами», - сообщили в Верховном суде Бурятии.
В итоге суд приговорил мужчину к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.
Напомним, месяцем ранее в Бурятии вынесли приговор по схожему уголовному делу в отношении 33-летнего ранее судимого жителя села Малый Куналей Бичурского района, обвиняемого в убийстве девятиклассника, вставшего на защиту своей матери. По решению суда сельчанин получил 24,5 года лишения свободы в колонии особого режима.
Фото: «Номер один»
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