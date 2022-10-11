В Бурятии на преступлении пойман экс-сотрудник спецслужб Узбекистана

В Улан-Удэ осужден ветеран силовых органов двух стран. Сначала мужчина был гражданином СССР и служил в Комитете государственной безопасности Узбекской ССР. Когда развалился Советский Союз, он стал гражданином независимого Узбекистана и работал в Службе национальной безопасности, где трудился до достижения предельного возраста.Выйдя на пенсию, он решил приехать в Россию и потом даже стал гражданином нашей страны. Силовик, менявший гражданство как перчатки, выбрал для проживания Бурятию, здесь его и осудили за экономическое преступление.Наш соотечественник попался на получении пенсии в необоснованно большом размере. Уголовное дело в его отношении было рассмотрено в сентябре. В основу обвинения был положен факт злоупотребления льготами.Как выяснилось в зале суда, в свое время страны СНГ заключили между собой соглашение в области пенсионного обеспечения военнослужащих. В соответствие с установленным порядком, бывший узбекистанский силовик обратился в силовые органы в Бурятии с рапортом по поводу начисления ему пенсионных выплат по месту жительства в республике.Приезжий был принят на учет в пенсионный орган. Помимо пенсии за выслугу лет, ему предоставили надбавку в виде районного коэффициента в 30% (позднее стало 20%).При этом на ветерана была возложена обязанность уведомлять соответствующие органы об обстоятельствах, которые влияют на пенсию и надбавки. К примеру, переезд в теплые края. Здесь бывший советско-узбекистанский силовик и прокололся.Став гражданином России, он оформил заграничный паспорт, выехал назад в Узбекистан и стал проживать там. Но не уведомил о смене места проживания соответствующие органы.Когда нарушение выявили, гражданина обвинили в том, что он «умышленно умалчивал о факте отсутствия по месту регистрации и месте жительства на территории Республики Бурятия и о фактическом месте жительства».В результате ему перечисляли пенсию, в сумму которой входил также районный коэффициент, являющийся дополнительной мерой соцподдержки бывших военнослужащих. Переплата федеральных средств составила более 760 тыс. рублей.Оказавшись под уголовным преследованием, гражданин признал вину, раскаялся, сотрудничал со следствием. Выяснилось, что он выехал из России назад в Среднюю Азию для ухода за больной матерью. Но грянула эпидемия коронавируса, и он не сумел вернуться в Россию.Пенсионер добровольно погасил причиненный ущерб и написал заявление о снятии 20-процеентной надбавки. А ущерб потянул на крупный размер, т. к. его сумма превысила 250 тыс. рублей. В итоге ветерана спецслужб осудили за мошенничество при получении выплат (т. е. за хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, в крупном размере).Учтя ряд смягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание ниже низшего предела – штраф в 70 тыс. рублей. Подсудимый с вердиктом согласился и не обжаловал приговор первой инстанции.Фото: «Номер один»