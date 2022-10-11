В Бурятии женщина-инвалид двое суток пролежала на полу в квартире

Вечером 10 октября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что жительница Гусиноозерска нуждается в помощи. По полученной информации, пожилая женщина с ограниченными возможностями находилась в запертой изнутри квартире и из-за проблем со здоровьем не могла самостоятельно открыть дверь. Спасателей вызвали неравнодушные соседи, которые услышали крики о помощи пожилой женщины.«Прибыв на место, спасатели вскрыли окно квартиры на первом этаже. Проникнув в помещение и обеспечив доступ в квартиру сотрудникам скорой помощи, спасатели обнаружили на полу женщину. С ее слов, передвигаясь по квартире, она упала и не смогла самостоятельно подняться. В коридоре на полу и без телефона она пролежала двое суток», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Пострадавшая женщина в состоянии средней тяжести была доставлена в центральную районную больницу Гусиноозёрска.Фото: «Номер один»