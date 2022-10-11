Происшествия 11.10.2022 в 13:47

В Улан-Удэ пропала 15-летняя девочка

Два дня родственники пытались самостоятельно найти ребенка, но безуспешно
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пропала 15-летняя девочка
Полиция Улан-Удэ разыскивает 15-летнюю Елизавету Жданову, которая вечером 8 октября ушла с парковки возле ТРЦ «Мед» и до настоящего времени не вернулась.

«Заявление о розыске несовершеннолетней поступило в полицию вечером 10 октября. По словам родственницы, возле торгового центра девочка встретила знакомую и ушла с ней. Сначала родственники пытались найти девочку самостоятельно, однако поиски не увенчались успехом», - рассказали в МВД Бурятии.

Приметы: европейской внешности, на вид 16-17 лет, среднего телосложения, глаза карие, волосы крашеные ярко рыжего цвета, имеется пирсинг на носу.

Была одета в синюю куртку с надписью «Colambia», серые брюки в клетку, белые кроссовки, желтую шапку.

При наличии какой-либо информации о пропавшей девочке или её местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8-951-623-27-12, 8-914-835-42-65, 44-02-02 или 102 (112).

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ЗУРХАЙ
с 5 по 11 октября

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