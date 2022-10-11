Происшествия 11.10.2022 в 14:30
В Бурятии рабочие сгубили экскаватор, пытаясь потушить пожар
Кроме техники в происшествии никто не пострадал
Текст: Константин Воронов
Днем 10 октября на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о пожаре в местности «Левая сурхебта» недалеко от поселка Озерный Еравнинского района Бурятии. Прибыв на место происшествия, огнеборцы обнаружили горящую траву и экскаватор.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«Предварительно, при проведении сварочных работ на строящейся линии электропередач произошло загорание травы. Рабочие принялись самостоятельно тушить возгорание и использовали для этого гусеничный карьерный экскаватор, но он оказался в центре загорания, в результате чего сгорел. Пострадавших нет», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Тегипожар