«Я че бухой в хлам что ли? Я людей сбиваю там или че?»

«Ты же видишь, я нормальный, я адекватный. Я че бухой там в хлам что ли? Я людей сбиваю там или че? Я же нормальный. Ну, нарисуйте мне штраф, ну, заплачу я его», говорил мужчина сотрудникам ГИБДД.









Ночью 5 октября на ул. Николая Петрова в Улан-Удэ водитель автомобиля «Киа», нарушив ПДД, не выполнил требование сотрудников полиции об остановке и продолжил движение. Пытаясь скрыться от экипажа ДПС, автомобилист превышал скорость и допускал опасные выезды на встречную полосу.На ул. Крамского, подъезжая к своему дому, водитель открыл автоматические ворота гаража, планируя скрыться от полицейских бегством во двор, но был задержан.«За рулем иномарки находился 41-летний горожанин в состоянии алкогольного опьянения. Результат его освидетельствования составил 1.10 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. С показаниями прибора мужчина не согласился и отказался подписывать административный протокол. На предложение сотрудников ГИБДД проехать в наркологический диспансер он также ответил отказом», - рассказали в МВД Бурятии.В ходе общения с полицейскими водитель заявил, что он «нормальный и адекватный».Как сообщили в полиции, в отношении нетрезвого водителя составлено несколько административных материалов – как за нарушение Правил дорожного движения, так и за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.Фото и видео: МВД Бурятии