В Улан-Удэ найдена пропавшая девочка

В Улан-Удэ полиция нашла 15-летнюю девочку, которая вечером 8 октября ушла с парковки возле ТРЦ «Мед» и не вернулась. Заявление о розыске несовершеннолетней поступило в полицию вечером 10 октября. По словам родственницы, возле торгового центра девочка встретила знакомую и ушла с ней. Сначала родственники пытались найти девочку самостоятельно, однако поиски не увенчались успехом.«С девочкой все в порядке, она находилась у подруги. После профилактической беседы ее передадут законным представителям», - сообщили в МВД Бурятии.