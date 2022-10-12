Происшествия 12.10.2022 в 08:17

В Улан-Удэ найдена пропавшая девочка

С ней все в порядке
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ найдена пропавшая девочка
В Улан-Удэ полиция нашла 15-летнюю девочку, которая вечером 8 октября ушла с парковки возле ТРЦ «Мед» и не вернулась. Заявление о розыске несовершеннолетней поступило в полицию вечером 10 октября. По словам родственницы, возле торгового центра девочка встретила знакомую и ушла с ней. Сначала родственники пытались найти девочку самостоятельно, однако поиски не увенчались успехом.

«С девочкой все в порядке, она находилась у подруги. После профилактической беседы ее передадут законным представителям», - сообщили в МВД Бурятии.
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