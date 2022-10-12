В Улан-Удэ будут судить директора энергосбытовой компании

Следственное управление МВД Бурятии завершила расследование уголовного дела в отношении директора организации, занимающейся сбытом электроэнергии, по факту причинения гарантирующему поставщику имущественного ущерба в особо крупном размере без признаков хищения.«Следствием установлено, что с января 2019 года по декабрь 2020 года 40-летняя директор энергосбытовой компании, используя свое служебное положение и действуя в нарушение заключенного договора купли-продажи между ее организацией и гарантирующим поставщиком, предоставляла ему заниженные сведения потребляемой энергии. Это привело к уменьшению денежных средств, подлежащих уплате, на сумму 14 миллионов рублей. Средства аккумулировались на счете энергосбытовой организации», - рассказали в полиции.В МВД добавили, что обвиняемая вину не признала и осуществляла активное противодействие органам предварительного следствия. В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой Бурятии и скоро поступит в суд на рассмотрение по существу.Фото: «Номер один»