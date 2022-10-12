В Бурятии деревенский хулиган разбил автомобиль скорой помощи

Днем 11 октября в поселке Онохой автомобиль скорой медицинской помощи, следуя по вызову, остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить мужчину. Переходя дорогу, гражданин ударом кулака разбил лобовое и боковое стекло автомобиля и скрылся.Работники скорой помощи сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Водитель узнал злоумышленника и описал его.«Ориентировку передали наружным нарядам. Вскоре сотрудники вневедомственной охраны заметили на остановке похожего по описанию мужчину с перебинтованной кистью, задержали его и передали полицейским для дальнейшего разбирательства», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Как выяснилось, 32-летний сельчанин ранее уже привлекался к административной и уголовной ответственности. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии