Происшествия 12.10.2022 в 12:31
В Бурятии деревенский хулиган разбил автомобиль скорой помощи
Злоумышленника быстро нашли, в отношении него возбуждено уголовное дело
Текст: Константин Воронов
Днем 11 октября в поселке Онохой автомобиль скорой медицинской помощи, следуя по вызову, остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить мужчину. Переходя дорогу, гражданин ударом кулака разбил лобовое и боковое стекло автомобиля и скрылся.
Работники скорой помощи сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Водитель узнал злоумышленника и описал его.
«Ориентировку передали наружным нарядам. Вскоре сотрудники вневедомственной охраны заметили на остановке похожего по описанию мужчину с перебинтованной кистью, задержали его и передали полицейским для дальнейшего разбирательства», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Как выяснилось, 32-летний сельчанин ранее уже привлекался к административной и уголовной ответственности. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.
Фото: Росгвардия Бурятии
Работники скорой помощи сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Водитель узнал злоумышленника и описал его.
«Ориентировку передали наружным нарядам. Вскоре сотрудники вневедомственной охраны заметили на остановке похожего по описанию мужчину с перебинтованной кистью, задержали его и передали полицейским для дальнейшего разбирательства», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Как выяснилось, 32-летний сельчанин ранее уже привлекался к административной и уголовной ответственности. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.
Фото: Росгвардия Бурятии
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