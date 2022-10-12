Происшествия 12.10.2022 в 15:59

В Улан-Удэ стенд с тротуарной плиткой упал на женщину

Пострадавшая госпитализирована, возбуждено уголовное дело
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ стенд с тротуарной плиткой упал на женщину
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту падения стенда с тротуарной плиткой на женщину.

Как рассказали в следственном ведомстве, происшествие случилось днем 21 сентября на улице Бабушкина в Улан-Удэ около входа в один из торговых центров, реализующих строительные материалы.

«В августе 2022 года одним из партнеров торгового центра по согласованию с его генеральным директором перед входом была размещена самодельная металлическая рекламная конструкция, на которой располагались образцы производимой им бетонной тротуарной плитки. При установке стенд не был закреплен у основания. 21 сентября при порыве ветра он упал на проходившую мимо женщину. Пострадавшей причинены многочисленные повреждения, с которыми она госпитализирована в больницу», - сообщили в Следственном комитете.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия и конкретных виновных лиц. На данный момент следствием установлены не все очевидцы трагедии, находившиеся возле торгового центра в момент падения стенда. Просим граждан, кому известны любые обстоятельства происшествия, позвонить следователю по телефону: 8 (3012) 44-43-78, либо отправить сообщение с контактными данными в сообщество следственного управления в социальной сети «Вконтакте»», - обратились к горожанам в Следственном комитете.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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