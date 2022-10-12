Происшествия 12.10.2022 в 17:03

В Бурятии пожарные потушили горящий автомобиль

Причиной возгорания машины стало короткое замыкание
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии пожарные потушили горящий автомобиль
Ночью 12 октября на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о возгорании автомобиля во дворе дома по улице Комсомольская в городе Бабушкин.

«Когда пожарные прибыли на место происшествия, во дворе многоквартирного дома горел моторный отсек «Шевроле Нивы». Открытый огонь пожарные ликвидировали за 10 минут. В результате пожара огнем уничтожен аккумулятор автомобиля и часть проводки в моторном отсеке», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.


По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Теги
пожар

Все новости

Количество несчастных случаев на ВСЖД снизилось более чем на треть
12.10.2022 в 17:49
Бурятские таможенники пресекли незаконный вывоз из РФ более 4 кг лекарств
12.10.2022 в 17:35
В Бурятии пожарные потушили горящий автомобиль
12.10.2022 в 17:03
В Бурятии сообщили о продолжении частичной мобилизации
12.10.2022 в 16:30
В Улан-Удэ стенд с тротуарной плиткой упал на женщину
12.10.2022 в 15:59
Завтра в Бурятию придет похолодание
12.10.2022 в 14:26
В Бурятии управление своими банковскими счетами военнослужащие могут доверить близким
12.10.2022 в 14:08
В Бурятии деревенский хулиган разбил автомобиль скорой помощи
12.10.2022 в 12:31
Премьер Монголии рассказал об олимпийских амбициях Улан-Батора
12.10.2022 в 12:18
Игорь Шутенков провел рабочую приемку обновленной территории вокруг Гостиных рядов
12.10.2022 в 12:05
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 октября

Читайте также
Количество несчастных случаев на ВСЖД снизилось более чем на треть
За девять месяцев нынешнего года произошло 35 случаев травмирования граждан, десять из них - в Улан-Удэ

12.10.2022 в 17:49
Бурятские таможенники пресекли незаконный вывоз из РФ более 4 кг лекарств
Из  багажа иностранки изъято свыше 2,5 тыс различных таблеток и капсул широкого спектра применения

12.10.2022 в 17:35
В Улан-Удэ стенд с тротуарной плиткой упал на женщину
Пострадавшая госпитализирована, возбуждено уголовное дело
12.10.2022 в 15:59
В Бурятии деревенский хулиган разбил автомобиль скорой помощи
Злоумышленника быстро нашли, в отношении него возбуждено уголовное дело
12.10.2022 в 12:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru