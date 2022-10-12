В Бурятии пожарные потушили горящий автомобиль

«Когда пожарные прибыли на место происшествия, во дворе многоквартирного дома горел моторный отсек «Шевроле Нивы». Открытый огонь пожарные ликвидировали за 10 минут. В результате пожара огнем уничтожен аккумулятор автомобиля и часть проводки в моторном отсеке», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.







Ночью 12 октября на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о возгорании автомобиля во дворе дома по улице Комсомольская в городе Бабушкин.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС