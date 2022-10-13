В Бурятии лесоруб строил себе баню из украденной у работодателя древесины

7 октября в полицию Курумканского района поступило заявление от руководителя организации по заготовке леса о том, что с лесоделяны в 25 километрах от села Курумкан похищено 7 кубометров древесины. Ущерб составил 28 тысяч рублей. Пропажу имущества заявитель установил в ходе сверки заключенного с лесничеством договора на рубку леса и внутренними отчетными документами по выполненным работам.«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого – им оказался 31-летний работник лесозаготовительной бригады. В ограде его дома была обнаружена часть похищенных материалов, из другой мужчина уже наполовину возвёл баню», - рассказали в МВД Бурятии.Как выяснилось, местный житель похитил лесоматериал по окончании лесозаготовок, за которыми последовала транспортировка древесины на базу. Солгав другим работникам бригады об имеющейся договоренности с хозяином организации, он с коллегой выгрузил древесину к себе во двор. Недостачу лесоматериала выявили спустя несколько месяцев в ходе инвентаризации.Как отметили в полиции, ранее гражданин к уголовной ответственности не привлекался. Он уже признался в содеянном. Похищенная древесина у него изъята. По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»