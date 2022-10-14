Происшествия 14.10.2022 в 09:41

В Улан-Удэ задержаны пособники мошенников, занимавшихся обманом пенсионеров

Молодым людям, согласившимся на легкий «заработок», грозят сроки
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ задержаны пособники мошенников, занимавшихся обманом пенсионеров
Полиция Бурятии задержала двоих улан-удэнцев 18 и 19 лет, обвиняемых в причастности к обману пожилых граждан. Они участвовали в мошеннических схеме в качестве курьеров, забирая деньги у пенсионеров, чьи родственники якобы попали в ДТП.

«Один из злоумышленников рассказал, что нашел объявление о заработке в популярном мессенджере. С ним связался куратор и сообщил ему, что они занимаются мошенничеством, но парня не остановило это. Более того, он вовлек и своего друга. Преступная схема была проста: «работодатели» сообщали им адреса, где их ждали обманутые пожилые граждане, а также реквизиты для перевода средств. Забранные у граждан сбережения молодые люди переводили куратору, оставляя себе 10% от суммы. Также куратор постоянно инструктировал молодых людей о необходимости соблюдать меры конспирации», - рассказали в МВД Бурятии.

Как сообщили в полиции, всего за неделю злоумышленники похитили у трех пенсионеров около 800 тысяч рублей.

Так, ночью 5 августа на стационарный телефон 90-летней улан-удэнки позвонил неизвестный и сообщил о том, что ее сестра попала в ДТП и срочно нужны деньги для лечения пострадавшей в аварии. Взволнованная пенсионерка выполнила все условия мошенников и отдала 350 тысяч приехавшему курьеру.

Спустя некоторое время аналогичным способом была обманута 73-летняя пенсионерка, которая отдала злоумышленникам 210 тысяч рублей.

Кроме того, устанавливается причастность злоумышленников еще к 10 аналогичным фактам мошенничества.

«В настоящее время обвиняемые заключены под стражу. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные, в том числе на установление всех участников преступной цепи», - сообщили в МВД.

В полиции просят граждан регулярно проводить со своими пожилыми родственниками профилактические беседы и объяснять, что подобный разговор с незнакомыми людьми необходимо сразу прервать и перезвонить родственнику, о котором идет речь. Также необходимо незамедлительно сообщить о произошедшем сотрудникам полиции и предупредить своих родных и близких о подобных фактах.

Фото: МВД Бурятии
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