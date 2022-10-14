Происшествия 14.10.2022 в 10:07

Дело об ожогах пациентки в перинатальном центре Улан-Удэ дошло до Москвы

Странной историей с «самовоспламенившейся» роженицей заинтересовался СК России
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Текст: Константин Воронов
Дело об ожогах пациентки в перинатальном центре Улан-Удэ дошло до Москвы
Следственный комитет Бурятии представит доклад председателю СК России Александру Бастрыкину о происшествии в городском перинатальном центре Улан-Удэ, в результате которого одна из пациенток получила сильные ожоги.

«В одном из мессенджеров опубликована история женщины, которой во время родов из-за действий медицинских сотрудников были причинены телесные повреждения в виде ожогов. По данному факту следственными органами СК России по Республике Бурятия в связи с обращением пострадавшей организована проверка. Председатель СК России дал поручение руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Вячеславу Сухорукову предоставить доклад о проверочных мероприятиях по данному факту. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», - рассказали в Следственном комитете Бурятии.

Напомним, речь идет о страшной и почти мистической истории, которая произошла в городском перинатальном центре в начале 2021 года. Страшной - потому что пациентка, проснувшись от наркоза, обнаружила следы от сильнейших ожогов на своем теле. «Мистической» - потому что медперсонал больницы уверял, что виновников в произошедшем нет, а данный инцидент признали «непредвиденным случаем». О загадочной истории «самовоспламенившейся» беременной пациентки «Номер один» подробно сообщал еще в марте 2021 года.

Между тем, как сообщил на днях Телеграм-канал Babr Mash, история получившей ожоги улан-удэнки до сих пор не закончена. Сейчас женщина судится с роддомом, но не может сделать экспертизу — по делу сменилось уже 11 следователей.

«Женщина обратилась в полицию — завели два дела. По первому (вред здоровью) сменилось уже 11 следователей, и ни один не выписал назначение на экспертизу для суда. Второе (подлог документов) уже сдали в архив прокуратуры — не усмотрели состава преступления в том, что в документах вместо 1-й, 2-й и 3-й степеней ожогов остались только первые две. Главврач просит бывшую пациентку пойти на мировую, но она твёрдо решила довести историю до законного финала», - сообщает Телеграм-канал.

Фото: russianstock.ru
Теги
здравоохранение перинатальный центр

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