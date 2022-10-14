Происшествия 14.10.2022 в 10:58
В Бурятии пожилой водитель «Жигулей» врезался в камень
В аварии пострадала пассажирка автомобиля
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло днем 13 октября в Селенгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 71-летний водитель автомобиля «ВАЗ -2105», следуя по подъездной дороге «Гусиноозерск – Петропавловка-Закаменск» со стороны Селендумы, не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в камень.
В результате аварии 65-летняя пассажирка автомобиля получила травмы различной степени тяжести. Женщину госпитализировали в больницу.
Фото: «Номер один»
В результате аварии 65-летняя пассажирка автомобиля получила травмы различной степени тяжести. Женщину госпитализировали в больницу.
Фото: «Номер один»
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