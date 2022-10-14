В Бурятии пожилой водитель «Жигулей» врезался в камень

ДТП произошло днем 13 октября в Селенгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 71-летний водитель автомобиля «ВАЗ -2105», следуя по подъездной дороге «Гусиноозерск – Петропавловка-Закаменск» со стороны Селендумы, не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в камень.В результате аварии 65-летняя пассажирка автомобиля получила травмы различной степени тяжести. Женщину госпитализировали в больницу.Фото: «Номер один»