Происшествия 14.10.2022 в 10:58

В Бурятии пожилой водитель «Жигулей» врезался в камень

В аварии пострадала пассажирка автомобиля
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пожилой водитель «Жигулей» врезался в камень
ДТП произошло днем 13 октября в Селенгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 71-летний водитель автомобиля «ВАЗ -2105», следуя по подъездной дороге «Гусиноозерск – Петропавловка-Закаменск» со стороны Селендумы, не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в камень.

В результате аварии 65-летняя пассажирка автомобиля получила травмы различной степени тяжести. Женщину госпитализировали в больницу.

Фото: «Номер один»
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с 12 по 18 октября

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