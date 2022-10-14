В Улан-Удэ задержали любительницу тушенки «Бурятмяспрома»

Вчера на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал из продуктового супермаркета на улице Шумяцкого в Улан-Удэ. Прибыв на место происшествия, правоохранители на выходе из магазина задержали гражданку, на которую указали сотрудники службы безопасности как подозреваемую в краже.«В ходе разбора и досмотра в сумке и в рюкзаке у задержанной женщины обнаружены похищенные банки мясных консервов в количестве 25 штук. По записям с камер системы видеонаблюдения установлено, что накануне задержания злоумышленница в соседнем продуктовом магазине совершила кражу еще 10 банок мясных консервов. Вся продукция – производства известного регионального мясоконсервного комбината», - рассказали в Росгвардии Бурятии.47-летнюю неработающую горожанку доставили в полицию для принятия правового решения. Причиненный женщиной ущерб составил около 5 тысяч рублей.Фото: Росгвардия Бурятии