Чиновница из мэрии Улан-Удэ получила два приговора за одно лето

Недавно «Номер один» рассказал об очередном строительном скандале в Улан-Удэ. В городе много месяцев с крупными нарушениями строились дома для переселения «аварийщиков». Стоимость проекта - более 500 млн рублей. Но отсутствовало разрешение на строительство и узаконенная проектная документация. А «Улан-Удэстройзаказчик» смотрел на это сквозь пальцы. Недавний руководитель этого ведомства Анна Глазкова летом 2022 проходила в качестве подсудимой сразу в двух уголовных процессах. Оба напрямую связаны с ее работой в должности директора данного муниципального учреждения.Это тянет на уголовный рекорд в жизни муниципальных структур Улан-Удэ. Во всяком случае мы такого припомнить не можем. Два приговора по одному муниципальному работнику вынесли один за другим, дуплетом. Первый - в июле, второй - в августе.Основная задача «Улан-Удэстройзаказчика» по его уставу - организация строительства, реконструкции, капремонта и ремонта различных муниципальных объектов. Каждый, кто стоит у руля учреждения, выполняет ее в меру своего понимания.Первый «глазковский» случай относится к капремонту одной городской дороги. Муниципальный контракт подписали учреждение и строительная компания. Цена контракта - почти 100 млн рублей.По версии следствия, у Глазковой возник умысел, направленный на заключение дополнительных соглашений к контракту. При этом использовался недействующий корректирующий индекс изменения сметной стоимости строительства (он устанавливается минстроем России). Это привело к увеличению цены контракта.Силовики отметили, что директор достоверно знала, что индекс является недействующим, но проигнорировала данный факт. В конце концов, «действуя умышленно, явно злоупотребляя своими служебными полномочиями, подписала акты сдачи-приемки выполненных работ».С учетом дополнительных соглашений, муниципальное учреждение выплатило строителям 98,714 млн рублей. «В том числе незаконно оплатило разницу стоимости по примененным коэффициентам в размере 423 894 рубля 51 копейка», - отметили в ходе суда.Анну Глазкову обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. В судебном заседании она поддержала свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства - рассмотрении дела в особом порядке (без исследования доказательств).Июльским приговором ее признали виновной в совершении преступления и наказали штрафом в 50 тыс. рублей. В рамках гражданского иска прокурора о возмещении материального вреда с Анны Глазковой в пользу города взыскали указанные более 400 тыс. рублей. Выдан исполнительный лист.Когда выносился этот приговор, в суд уже поступило второе дело против экс-директора. Оно имело похожий характер, но августовское стало более тяжелым.Обвиняли уже не в злоупотреблении, а в превышении должностных полномочий, а также получении взятки. Глазкова пошла сразу по двум статьям УК РФ. Инкриминируемых эпизодов тоже два.Первый касался контракта на строительство в Улан-Удэ автодороги от 102 микрорайона до 118-го стоимостью более 88 млн рублей. Стройка шла по нацпроекту «Жилье и городская среда».Стороны официально договорились, что подрядчик мог получить аванс в размере 10% цены контракта. По заявке строителей аванс - около 8,8 млн рублей - им перечислили.Строительство пошло вроде бы нормально. Подрядчик выполнял работы, город их принимал, составлен целый ряд актов. Но вдруг выяснилось, что выполнение всех работ по контракту к нужной дате невозможно.Как отметило следствие, у директора МУ «Улан-Удэстройзаказчик», достоверно знавшей о невозможности, «возник преступный умысел, направленный на превышение своих должностных полномочий» - заключение допсоглашения к контракту с увеличением размера аванса с 10% до 30% и выплатой подрядчику.На это, считали силовики, Анна Глазкова пошла «из желания любой ценой отчитаться о полном и своевременном освоении средств федерального и республиканского бюджетов, выделенных на финансирование объекта до конца финансового года, и тем самым подтвердить свою состоятельность как грамотного, инициативного и компетентного руководителя».Она отдала подчиненному незаконное указание подготовить такое необоснованное допсоглашение. Указание директора было исполнено. Вскоре допсоглашение подписали обе стороны контракта.При этом, считало следствие, Глазкова предвидела перечисление увеличенного аванса на сумму более 17,6 млн рублей в отсутствие надлежащего обеспечения исполнения обязательств. И, действительно, деньги были перечислены строительной компании.Потом шли еще перечисления, и сложилась такая картина. К определенной дате контракт оказался полностью оплачен, но подрядчик не выполнил, не предъявил к приемке работы на 22,37 млн рублей. И в связи с неисполнением обязательств принято решение об одностороннем отказе от исполнения обязательств. Что выглядит странно…Фемида посчитала, что действия Глазковой привели к компрометации и подрыву авторитета органов местной власти в глазах общественности, поскольку она продемонстрировала недобросовестное отношение к исполнению своих служебных обязанностей, рациональному использованию бюджетных средств.Второй эпизод – это история ремонта в центре Железнодорожного района. Там со строителями подписали контракт на 56 млн рублей. Вдруг оказалось, что надо выполнить дополнительный объем работ, но контракт их не предусматривал. Денег требовалось много. Более чем 10% цены контракта.Коммерческий директор подрядчика сказал, что компания готова выполнить внезапные работы, если их включат в состав контракта и дадут дополнительное бюджетное финансирование.Глазкова ответила, что здесь нужна сумма больше, чем 10% цены контракта, и если такую сумму утвердить допсоглашением, за это привлекут к административной ответственности (штраф 20 тыс. рублей). Но строительный бизнесмен все равно просил о допсоглашении. «А также предложил Глазковой взятку в виде денег в сумме 20 000 рублей, которыми она может оплатить административный штраф в случае ее привлечения к административной ответственности за изменение условий контракта в нарушение требований Закона о контрактной системе», - расследовали силовики.Разговор происходил прямо на совещании. На том переговорщики и порешили.Происходило ли все именно так, не знаем, но у следствия для суда была данная версия. Подписаны два допсоглашения. К слову, уголовное дело в отношении коммерческого директора выделено в отдельное производство.20 000 рублей Глазковой передали через посредника, ни о чем не подозревавшего. Коммерческий директор бесхитростно вложил купюры в папку с документами и поручил работнику отдать ее Глазковой. Что тот и сделал.Когда грянул гром, Анна Глазкова заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, вину признала. Августовский процесс прошел тоже в особом порядке. Прокурор подтвердил, что она активно содействовала расследованию, изобличала других участников преступления.Экс-директор получила три с половиной года условно. Еще на два года запретили вести деятельность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере строительства. Видать, теперь ей придется заняться чем-то другим.Анна Глазкова находится в интересной «компании» других весьма известных представителей, ославивших Улан-Удэ.Среди них Анастасия Кузовлева, экс-председатель комитета мэрии по управлению имуществом и землепользованию. Работая на посту, она получала взятки и «присела» на скамью подсудимых. Суд приговорил ее к шести годам лишения свободы и к нескольким миллионам рублей штрафа. Женщина получила отсрочку отсидки до того момента, пока ее детям не исполнится 14 лет.Впрочем, есть вероятность, что она попадет под возможную амнистию в честь очередного юбилейного Дня Победы.Недавно вступил в силу приговор в отношении Константина Мошковского, бывшего председателя комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ. Осужденого за превышение должностных полномочий в связи со скандальным делом о реконструкции Правобережных очистных. Приговорен к штрафу в 70 тыс. рублей.«Принял проектно-сметную документацию после ненадлежащей экспертизы, проведенной в местном экспертном учреждении, сотрудники которого не выявили недостатков. На основании подписанных чиновником актов подрядчику оплачены выполненные работы. Однако позднее, после начала строительства, выяснилось, что принятая обвиняемым проектно-сметная документация имела ряд существенных недостатков, устранение которых привело к дополнительным финансовым затратам и срыву сроков строительно-монтажных работ. До настоящего времени реконструируемый комплекс Правобережных очистных сооружений городской канализации не введен в эксплуатацию», - рассказывали ранее следователи.Недавно Верховный суд Бурятии оставил обвинительный вердикт первой инстанции в силе.И это еще не вся «теплая компания», если покопаться в улан-удэнской истории.Фото: «Номер один»