В Бурятии избивавший свою дочь наркоман избежал наказания

В Джидинском районе Бурятии суд вынес весьма неоднозначное решение по делу об угрозе убийством с применением насилия. Подсудимый – отец пятерых детей, имеющий проблемы с наркотиками и, судя по всему, с управлением гневом. Пострадавшая – его дочь. Окончание истории – примирение сторон. Почему? Расскажет «Номер один».Сельчанин Сергей Донцов – отец пятерых несовершеннолетних детей, официально женат. В конце апреля текущего года мужчина вышел из себя и набросился на собственную дочь.Время шло к полуночи. Сергей разозлился, побил девочку. Мы не можем перечислить конкретные действия отца по отношению к дочери в силу того, что они могут быть расценены как пропаганда насилия и жестокости.«С целью запугать последнюю, оказать на нее психическое давление путем угрозы убийством (…) бросил в ее сторону кроссовок (…) нанес не менее пяти ударов (…) и высказал угрозу убийством словами: «Убью тебя!» - констатируют факты в Джидинском районном суде.Девочка перепугалась, не знала, как успокоить разбушевавшегося отца. Он был крайне агрессивен. Причин для испуга было много, одна из них, как выяснилось, - папа имел проблемы с наркотиками. Ранее Сергея Донцова уже обвиняли по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотиков, психотропных веществ и т. д.». Джидинский суд признал его виновным и назначил 300 часов обязательных работ.Угрозу свою, к счастью, Сергей не осуществил. В приговоре суда сказано, что иск подала законный представитель ребенка. Учитывая, что мужчина в официальном браке, вероятно, это ее мама. Решено с согласия всех сторон рассмотреть дело в особом порядке.Что дальше? Горе-отец вину признал. Сказал, что раскаивается, что обвинение ему понятно и согласился на вынесение приговора без проведения судебного разбирательства.«Согласно заявлениям потерпевшей и ее законного представителя, они не возражают против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства», - сообщается в приговоре.Сергей Донцов состоит на учете в Республиканском наркологическом диспансере с 2017 года с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов». Как кривая вывела отца на такой путь, история умалчивает. По месту жительства его охарактеризовали посредственно. Вместе с пострадавшей дочерью у него пятеро несовершеннолетних детей и супруга.«Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый Сергей Донцов, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу. Суд квалифицирует действия Сергея Донцова по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы)», - сказано в документе.Известен факт: для того, чтобы доказать угрозу убийством, нужны реальные основания. Ранее в интервью «Номер один» известный адвокат Алексей Живоденко говорил следующее: «ответственность за угрозу убийством наступает при условии, когда потерпевший имел реальные основания опасаться реализации такой угрозы. Практика весьма разнообразна, и доказывание не представляет особой сложности при наличии доказательств. Ими могут являться показания свидетелей, письменные доказательства, фото, видео и т. д. Проблема, как правило, заключается в том, что сложно доказать реальность угрозы».В нашем же случае реальность угрозы полностью доказана. И, стоит отметить, дело можно было довести до конца. Но внезапно – примирение сторон.«От потерпевшей, с согласия ее законного представителя, поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого Сергея Донцова в связи с примирением с ним, так как обвиняемый возместил причиненный ущерб, претензий к нему не имеет, они примирились», - констатирует суд.Общеизвестно, что примирение сторон - весьма распространенное явление в семейных тяжбах. Особенно если речь идет об отношениях между мужем и женой. Но как несовершеннолетняя девочка приняла такое решение? Почему ее законный представитель это решение поддержал? Какие обстоятельства подтолкнули к данному исходу? Скажем прямо, не нам судить. Стоит признать, что и у правоохранительных органов в таких случаях связаны руки - ведь они обязаны учитывать решения самого потерпевшего, подавшего иск. В общем, нюансов много. Сложно сетовать на систему, когда люди самостоятельно пришли к примирению.«Подсудимый и его защитник-адвокат ходатайство потерпевшей поддержали, просили прекратить уголовное дело в отношении Сергея Донцова за примирением сторон. Последствия прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям подсудимому разъяснены и понятны. Государственный обвинитель возражал против удовлетворения ходатайства потерпевшей о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Суд, выслушав мнения участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, считает возможным удовлетворить ходатайство потерпевшей и прекратить уголовное дело в отношении Донцова», - резюмируют процесс.По итогу этим летом уголовное дело прекращено, все меры пресечения отменены.Как ранее писал «Номер один», только за 2021 год в Бурятии возбуждено 1257 уголовных дел по бытовым преступлениям. При этом правоохранители отмечают факт – 79,3% случаев связано именно с насилием в семье. Согласно статистике, около 60% уголовных дел возбуждено из-за угрозы убийством и причинения тяжкого вреда - 714 преступлений. Еще 356 дел – это причинение среднего и легкого вреда здоровью, побои и истязания. Из-за умышленного причинения тяжкого вреда возбуждено 89 дел и 35 – за убийства.Какие цифры будут в 2022 году, остается ждать. А что касается семьи Донцовых, конечно, за бортом остается много вопросов. В безопасности ли все пятеро детей с таким отцом? Насколько правильно в делах о семейном насилии в первую очередь рассматривать вариант «сохранения семьи»? Почему жертвы сами оправдывают домашних тиранов?Пожалуй, оставим эти вопросы до лучших времен.Фото: «Номер один».