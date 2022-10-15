Происшествия 15.10.2022 в 15:20

Избивший школьника в Улан-Удэ мужчина предстанет перед судом

Полиция направила материалы уголовного дела в суд

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Текст: Лариса Ситник
Избивший школьника в Улан-Удэ мужчина предстанет перед судом

В пресс-службе республиканского МВД «Номер один» сообщили о том, что сотрудники отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему завершили доследственную проверку.

Также избитый школьник прошел судебно-медицинскую экспертизу в целях выяснения степени тяжести телесных повреждений, нанесенных мальчику.

- Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенку причинен легкий вред здоровью. Материалы проверки направлены в мировой суд, - отметили в МВД.

Напомним, 12 октября соцсести Улан-Удэ облетела новость об избиении взрослым мужчиной учащегося 32-ой школы. 35-летний отец одного из школьников вмешался в драку двух шестиклассников на стороне своего сына. Мужчина выбил ребенку два передних зуба, а также с силой пинал его.

Фото: unsplash.com          

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