В Улан-Удэ из-за непотушенной сигареты сгорел дом и погиб мужчина



Накануне в 13:10 в МЧС по Республике Бурятия поступило сообщение о том, что в поселке Зверосовхоз по улице Совхозная произошло загорание жилого дома.

К месту вызова были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 2, 3, 8 и 72 Главного управления МЧС России по Республике Бурятия. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения весь дом уже охватил огонь, и стояла угроза перехода пламени на рядом стоящие строения.

Около 40 минут потребовалось огнеборцам для локализации возгорания на площади 70 кв.м.

В ходе тушения, специалисты газодымозащитной службы обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Ещё один мужчина был госпитализирован в медучреждение прибывшими на место врачами скорой медицинской помощи.

Всего к тушению были привлечены 20 человек личного состава и 5 единиц техники Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

Фото: МЧС Бурятии