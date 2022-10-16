Происшествия 16.10.2022 в 20:54

В Бурятии возбудили уголовное дело из-за исчезновения 18-летнего парня

Житель Кяхтинского района пропал при странных обстоятельствах 24 сентября
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии возбудили уголовное дело из-за исчезновения 18-летнего парня

В Кяхтинском районе в рамках уголовного дела ведутся поиски безвестно пропавшего местного жителя

24 сентября 2022 года в вечернее время 18-летний житель села Тамир Александр Абрамов покинул дом знакомого односельчанина, где находился с компанией приятелей, после чего ушел в неизвестном направлении и бесследно исчез.  Кяхтинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого ведутся поиски пропавшего молодого человека.

По данным следствия, молодой человек проживал в селе Тамир с семьей своей сестры. 24 сентября 2022 года в вечернее время он ушел из дома, в деревне встретился с приятелем, вместе они пришли в дом односельчанина, где находились некоторое время в компании других знакомых. Около 22 часов все стали расходиться. Абрамов ушел в неизвестном направлении, домой не вернулся и пропал без вести.

Приметы: азиатской внешности, на вид 18-19 лет, рост около 170-175 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. На момент исчезновения был одет в куртку желтого цвета с черными вставками на рукавах и капюшоне, толстовку синего цвета, брюки спортивные черного цвета, кроссовки черного цвета с белым логотипом «NIKE».

Фото: Следком Бурятия



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