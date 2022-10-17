В Улан-Удэ в колодце нашли мину

«На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОНа. Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденный предмет является учебно-имитационной миной, подверженной деформации. Мину, не представляющую угрозу, передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в Росгвардии Бурятии.





В сотых кварталах Улан-Удэ рабочие обнаружили в колодце мину. О подозрительной находке они сообщили в правоохранительные органы.Фото: Росгвардия Бурятии