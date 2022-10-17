Происшествия 17.10.2022 в 10:29
В Улан-Удэ в колодце нашли мину
Боеприпас оказался учебным
Текст: Константин Воронов
В сотых кварталах Улан-Удэ рабочие обнаружили в колодце мину. О подозрительной находке они сообщили в правоохранительные органы.
Фото: Росгвардия Бурятии
«На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОНа. Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденный предмет является учебно-имитационной миной, подверженной деформации. Мину, не представляющую угрозу, передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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