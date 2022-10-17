Мотоциклист попал в больницу после столкновения с автомобилем в пригороде Улан-Удэ

ДТП с участием 27-летнего мотоциклиста произошло в субботу на 450-м км трассы «Байкал». Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Дальнегурульбинская байкер, следовавший со стороны Сотниково в направлении Тулунжи, врезался в ехавшую впереди «Тойоту Тоун Айс».В результате аварии мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Как отметили в Госавтоинспекции, ранее мужчина уже был лишен водительских прав.Фото: скриншот видео «Аварком Кузов-салон»