Происшествия 17.10.2022 в 11:11
Мотоциклист попал в больницу после столкновения с автомобилем в пригороде Улан-Удэ
Ранее байкер уже был лишен водительских прав
Текст: Константин Воронов
ДТП с участием 27-летнего мотоциклиста произошло в субботу на 450-м км трассы «Байкал». Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Дальнегурульбинская байкер, следовавший со стороны Сотниково в направлении Тулунжи, врезался в ехавшую впереди «Тойоту Тоун Айс».
В результате аварии мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Как отметили в Госавтоинспекции, ранее мужчина уже был лишен водительских прав.
Фото: скриншот видео «Аварком Кузов-салон»
В результате аварии мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Как отметили в Госавтоинспекции, ранее мужчина уже был лишен водительских прав.
Фото: скриншот видео «Аварком Кузов-салон»
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