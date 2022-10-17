В Бурятии работник фермы угнал трактор, чтобы съездить за алкоголем

Утром 15 октября в полицию Еравнинского района обратился 59-летний житель села Домна. Мужчина, занимающийся разведением крупного рогатого скота, сообщил, что с его животноводческой стоянки в километре от села угнан трактор.Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и установили, что к угону причастен 24-летний работник фермы, который присматривал за скотом.«Пьяный молодой человек угнал из гаража на территории фермы трактор, чтобы съездить в село Сосново-Озерское за спиртным. На обратном пути он доехал до знакомого на соседней стоянке, где продолжил распитие алкоголя, после чего был задержан полицейскими. Угнанная техника у него изъята и передана владельцу», - рассказали в МВД Бурятии.По факту угона возбуждено уголовное дело. Известно, что молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности.Фото: «Номер один»