В Бурятии браконьер с гранатой и пистолетом напал на полицейских

В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в применении насилия в отношении представителей власти и браконьерстве.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, днем 6 октября обвиняемый с приятелем на Селенге при помощи лодки и рыболовных сетей в нерестовый период занимались незаконным выловом омуля. Злоумышленников заметили инспекторы рыбоохраны, которые попытались их задержать. Обвиняемый, угрожая пистолетом, смог скрыться на лодке, его соучастника с сетями и уловом доставили на пост на берегу реки в селе Сотниково. Туда же вскоре прибыли полицейские для составления процессуальных документов.«Обвиняемый в это время добрался до дома, собрал знакомых, вместе с которыми на машине приехал к посту, где стал угрожать сотрудникам расправой, после чего выхватил гранату, похожую на боевую, и метнул ее в одного из полицейских. Граната оказалась страйкбольной, и вреда никому не причинила. Позже обвиняемый выхватил пистолет, которым стал угрожать одному из инспекторов рыбоохраны и произвел выстрел в его сторону. В этот момент злоумышленника разоружили и задержали», - рассказали в следственном ведомстве.В настоящее время мужчина заключен под стражу. Его задержанный ранее соучастник находится под подпиской о невыезде.Как добавили в Следственном комитете, схожее уголовное дело расследуется и в отношении ранее судимого 29-летенго мужчины. 8 октября он вместе с приятелем на Селенге близи села Посольское занимался незаконным ловом омуля. При возвращении на берег их задержали два полицейских, которые представились и потребовали оставаться на месте. В этот момент мужчина схватил одного из правоохранителей за одежду, порвал куртку, после чего попытался завладеть его табельным оружием. Во время борьбы полицейский выстрелил, ранив нападавшего. В это время его приятель попытался избавиться от рыбы и стал выбрасывать ее из мешка в воду. Однако вместе с остатками улова его также задержали. Раненого мужчину доставили в больницу.«В настоящее время по обоим уголовным делам проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступлений и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии