Прокуратура проверит школу в Улан-Удэ, где отравились дети

Прокуратура Бурятии организовала проверку информации о вспышке инфекционного заболевания в средней школе №35 в Улан-Удэ.«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению администрацией образовательного учреждения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об образовании и охране здоровья детей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»