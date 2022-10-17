Происшествия 17.10.2022 в 17:34
Прокуратура проверит школу в Улан-Удэ, где отравились дети
По итогам проверки к руководству учреждения будут приняты меры
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии организовала проверку информации о вспышке инфекционного заболевания в средней школе №35 в Улан-Удэ.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению администрацией образовательного учреждения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об образовании и охране здоровья детей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: «Номер один»
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению администрацией образовательного учреждения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об образовании и охране здоровья детей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: «Номер один»
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