Происшествия 17.10.2022 в 17:34

Прокуратура проверит школу в Улан-Удэ, где отравились дети

По итогам проверки к руководству учреждения будут приняты меры
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Текст: Константин Воронов
Прокуратура проверит школу в Улан-Удэ, где отравились дети
Прокуратура Бурятии организовала проверку информации о вспышке инфекционного заболевания в средней школе №35 в Улан-Удэ.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению администрацией образовательного учреждения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об образовании и охране здоровья детей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: «Номер один»
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