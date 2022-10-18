В Улан-Удэ пьяный мужчина ограбил ломбард

В центре Улан-Удэ к сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратилась сотрудница ЧОПа, охраняющая общественный порядок на автовокзале. Она сообщила, что в здании дебоширит пьяный мужчина, который не реагирует на замечания.Войдя в здание автовокзала, росгвардейцы заметили мужчину, спускающегося со второго этажа, за которым бежала женщина. Его задержали.Задержанным оказался 40-летний ранее судимый уроженец Забайкальского края. В ходе разбирательства выяснилось, что в ломбарде он попросил посмотреть серебряную цепочку, после чего схватил украшение и направился к выходу.«Задержанный доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. Похищенное ювелирное изделие стоимостью более 7 тысяч рублей изъято и возвращено в ломбард», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии