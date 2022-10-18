Происшествия 18.10.2022 в 11:12

В Улан-Удэ пьяный мужчина ограбил ломбард

Далеко убежать злоумышленнику не удалось
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пьяный мужчина ограбил ломбард
В центре Улан-Удэ к сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратилась сотрудница ЧОПа, охраняющая общественный порядок на автовокзале. Она сообщила, что в здании дебоширит пьяный мужчина, который не реагирует на замечания.

Войдя в здание автовокзала, росгвардейцы заметили мужчину, спускающегося со второго этажа, за которым бежала женщина. Его задержали.

Задержанным оказался 40-летний ранее судимый уроженец Забайкальского края. В ходе разбирательства выяснилось, что в ломбарде он попросил посмотреть серебряную цепочку, после чего схватил украшение и направился к выходу.

«Задержанный доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. Похищенное ювелирное изделие стоимостью более 7 тысяч рублей изъято и возвращено в ломбард», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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