Происшествия 18.10.2022 в 11:48
В Бурятии «мусорного» бизнесмена обвиняют в мошенничестве
Денису Тонконогову инкриминируют хищение более 13 млн рублей
Текст: Константин Воронов
Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бизнесмена Дениса Тонконогова, который руководил фирмой по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
«По версии следствия, руководитель предприятия в 2019 году заключил с министерством природных ресурсов республики три контракта об оказании услуг по ликвидации несанкционированных свалок в Улан-Удэ и районах республики. После исполнения контрактов подрядчик представил заказчику документы, содержащие недостоверные сведения о проведенном объеме работ и произведенным по ним затратам. На основании предоставленных документов из бюджета республики оплачены не произведенные работы на сумму 13,4 млн рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.
Для взыскания причиненного ущерба прокуратура также подала гражданский иск. Для его обеспечения на имущество обвиняемого стоимостью 17 млн рублей наложен арест.
В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.
Отметим, информация о претензиях к работе Дениса Тонконогова появилась еще год назад. В частности, комиссия министерства природных ресурсов Бурятии выявляла нарушения в ходе рекультивации мусорной свалки в поселке Усть-Баргузин. Подрядчиком этих работ выступал ИП Тонконогов Д.С., который выиграл конкурс стоимостью 420 млн рублей. Позже нарушения на объекте обнаружила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
При этом Денис Тонконогов оказывался в центре внимания местных СМИ и по другим темам. Так, в 2020 году в региональное отделение ОНФ обратились жители поселка Сотниково, которые жаловались на дым от сжигания отходов. Выяснилось, что ИП Тонконогов арендует территорию, на которой организовано производство по хранению и утилизации различных отходов. По словам местных жителей, на предприятии сжигали отходы, дым от которых расходится в сторону близлежащих домов и участков, расположенных не более чем в 200 м. Во время сжигания длительное время стоит резкий, неприятный и зловонный запах. В ходе проверки бизнесмена Росприроднадзор выявил нарушения в области охраны атмосферного воздуха. Предпринимателю выдали предписание об устранении нарушений, также были возбуждены административные дела.
Однако, судя по всему, бизнесмен никаких выводов не сделал, поскольку в этом году сотниковцы вновь жаловались на черный дым с «сильным запахом химии», идущий из трубы бывшей Сотниковской птицефабрики, где обосновалось структура Дениса Тонконогова - компания «Байкалэкосервис». Это предприятие известно тем, что занимается утилизацией отходов высокой степени опасности (класса Б), поступающих из больниц Улан-Удэ.
Фото: «Номер один»
«По версии следствия, руководитель предприятия в 2019 году заключил с министерством природных ресурсов республики три контракта об оказании услуг по ликвидации несанкционированных свалок в Улан-Удэ и районах республики. После исполнения контрактов подрядчик представил заказчику документы, содержащие недостоверные сведения о проведенном объеме работ и произведенным по ним затратам. На основании предоставленных документов из бюджета республики оплачены не произведенные работы на сумму 13,4 млн рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.
Для взыскания причиненного ущерба прокуратура также подала гражданский иск. Для его обеспечения на имущество обвиняемого стоимостью 17 млн рублей наложен арест.
В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.
Отметим, информация о претензиях к работе Дениса Тонконогова появилась еще год назад. В частности, комиссия министерства природных ресурсов Бурятии выявляла нарушения в ходе рекультивации мусорной свалки в поселке Усть-Баргузин. Подрядчиком этих работ выступал ИП Тонконогов Д.С., который выиграл конкурс стоимостью 420 млн рублей. Позже нарушения на объекте обнаружила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
При этом Денис Тонконогов оказывался в центре внимания местных СМИ и по другим темам. Так, в 2020 году в региональное отделение ОНФ обратились жители поселка Сотниково, которые жаловались на дым от сжигания отходов. Выяснилось, что ИП Тонконогов арендует территорию, на которой организовано производство по хранению и утилизации различных отходов. По словам местных жителей, на предприятии сжигали отходы, дым от которых расходится в сторону близлежащих домов и участков, расположенных не более чем в 200 м. Во время сжигания длительное время стоит резкий, неприятный и зловонный запах. В ходе проверки бизнесмена Росприроднадзор выявил нарушения в области охраны атмосферного воздуха. Предпринимателю выдали предписание об устранении нарушений, также были возбуждены административные дела.
Однако, судя по всему, бизнесмен никаких выводов не сделал, поскольку в этом году сотниковцы вновь жаловались на черный дым с «сильным запахом химии», идущий из трубы бывшей Сотниковской птицефабрики, где обосновалось структура Дениса Тонконогова - компания «Байкалэкосервис». Это предприятие известно тем, что занимается утилизацией отходов высокой степени опасности (класса Б), поступающих из больниц Улан-Удэ.
Фото: «Номер один»
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