В Улан-Удэ спасли запертую в квартире пенсионерку

Вечером 17 октября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в одной из квартир в Улан-Удэ находится пожилая женщина, которая нуждается в медицинской помощи. По сообщению родственников, бабушка не отвечала на телефонные звонки и не открывала дверь.«Прибыв на место, спасатели по лестнице через окно второго этажа проникли в квартиру и открыли дверь, обеспечив доступ медиков к пожилой женщине. Пенсионерке оказана своевременная медицинская помощь, она госпитализирована», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: «Номер один»