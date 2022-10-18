Происшествия 18.10.2022 в 12:37

В Улан-Удэ спасли запертую в квартире пенсионерку

Пожилая женщина нуждалась в помощи, но не могла сама открыть дверь
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ спасли запертую в квартире пенсионерку
Вечером 17 октября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в одной из квартир в Улан-Удэ находится пожилая женщина, которая нуждается в медицинской помощи. По сообщению родственников, бабушка не отвечала на телефонные звонки и не открывала дверь.

«Прибыв на место, спасатели по лестнице через окно второго этажа проникли в квартиру и открыли дверь, обеспечив доступ медиков к пожилой женщине. Пенсионерке оказана своевременная медицинская помощь, она госпитализирована», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: «Номер один»
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