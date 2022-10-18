Происшествия 18.10.2022 в 17:17

Житель Бурятии получил 10 лет «строгача» за убийство напарника

Мужчины вместе выпивали, но потом поссорились
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии получил 10 лет «строгача» за убийство напарника
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 40-летнего сельчанина, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, мужчина работал на пилораме в селе Тохой у одного местного предпринимателя, занимающегося заготовкой и обработкой древесины. Вечером 27 мая он распивал спиртное в доме у напарника, с которым спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения поссорился и стал драться. Во время потасовки мужчина схватил нож и нанес им удары в грудь и живот хозяину дома. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

Злоумышленник выскочил на улицу и убежал. Он спрятал орудие преступления, но спустя некоторое время одумался и вернулся обратно, где вскоре был задержан прибывшей следственно-оперативной группой.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 10 годам колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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