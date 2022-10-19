В Улан-Удэ ищут 13-летнюю девочку

Полиция Улан-Удэ разыскивает 13-летнюю воспитанницу социального учреждения Полину Попову. Вечером 17 октября она ушла из улан-удэнской школы на улице Чертенкова и до сих пор не вернулась.Её приметы: рост 140-150 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые до плеч, глаза светло-карие, нос прямой. Особые приметы: два шрама на лбу.Была одета: шапка и брюки черные, куртка зелёного цвета, кроссовки серые. При себе имела рюкзак.Ранее не уходила.Последний раз девочку видели на улице Бабушкина.При наличии какой-либо информации о несовершеннолетней или её местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (9024) 58-17-79 или 102 (112).