В Бурятии вооруженный ружьем мужчина стрелял в полицейских

В МВД Бурятии сообщили о задержании вооруженного мужчины в Закаменском районе, который оказал сопротивление сотрудникам полиции. Чтобы остановить сельчанина, правоохранителям пришлось применить табельное оружие.«Днём 17 октября следственно-оперативная группа выехала по сообщению о противоправном деянии, совершенном гражданином. Находившийся дома нетрезвый мужчина был вооружен и отказывался выполнять требование правоохранителей. Выстрелив в сторону двери, злоумышленник вышел на крыльцо и стал прицеливаться в полицейских», - рассказали в МВД.Один из правоохранителей произвел предупредительный выстрел. Однако злоумышленник не подчинялся требованиям сложить оружие. После неоднократных предупреждений полицейские применили табельное оружие, ранив злоумышленника в бедро. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь. С места происшествия изъято незарегистрированное охотничье ружье.«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Собранные материалы по факту нападения на представителей власти будут направлены в Следственный комитет Бурятии для принятия процессуального решения», - сообщили в полиции.Фото: «Номер один»