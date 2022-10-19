В Улан-Удэ пьяный пассажир пытался угнать такси

В Улан-Удэ росгвардейцам, патрулировавшим Советский район, поступила информация о попытке угона автомобиля такси. Спустя несколько минут правоохранители прибыли на ул. Куйбышева и заметили группу людей возле красной машины. Росгвардейцы пресекли конфликт и задержали двух парней и двух девушек, которые были пьяны.«После того, как таксист отказался везти пьяную компанию, один из задержанных, ранее судимый 19-летний улан-удэнец, вытащил ключи из замка зажигания. Внятно объяснить попытку угнать автомобиль парень не смог», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Молодого человека доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту покушения на угон возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии