Происшествия 19.10.2022 в 12:08

В Улан-Удэ пьяный пассажир пытался угнать такси

Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пьяный пассажир пытался угнать такси
В Улан-Удэ росгвардейцам, патрулировавшим Советский район, поступила информация о попытке угона автомобиля такси. Спустя несколько минут правоохранители прибыли на ул. Куйбышева и заметили группу людей возле красной машины. Росгвардейцы пресекли конфликт и задержали двух парней и двух девушек, которые были пьяны.

«После того, как таксист отказался везти пьяную компанию, один из задержанных, ранее судимый 19-летний улан-удэнец, вытащил ключи из замка зажигания. Внятно объяснить попытку угнать автомобиль парень не смог», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Молодого человека доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту покушения на угон возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии
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