В Бурятии из-за перекала печи сгорел дом

Ночью 19 октября пожарным поступило сообщение о возгорании двухквартирного дома в местности Площадка, расположенной в трех километрах от улуса Борогол Баргузинского района. О пожаре сообщил жилец одной из квартир, который вместе с женой и ребенком эвакуировался в безопасное место.«В тушении пожара приняли участие шестеро пожарных, два добровольца и три единицы техники. Для ликвидации открытого огня на площади более 100 кв.м. огнеборцам понадобилось около двух часов», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара огнем уничтожена крыша дома и веранда, в первой квартире обрушился потолок, помещение выгорело изнутри, во второй квартире произошли прогары в потолке. Общая площадь возгорания составила 130 квадратных метров. Дом для проживания не пригоден, его жильцы временно размещены у родственников.По предварительным данным, причиной возгорания стал перекал печи.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС