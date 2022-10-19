Происшествия 19.10.2022 в 12:59

В Бурятии из-за перекала печи сгорел дом

Жильцы успели эвакуироваться
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии из-за перекала печи сгорел дом
Ночью 19 октября пожарным поступило сообщение о возгорании двухквартирного дома в местности Площадка, расположенной в трех километрах от улуса Борогол Баргузинского района. О пожаре сообщил жилец одной из квартир, который вместе с женой и ребенком эвакуировался в безопасное место.

«В тушении пожара приняли участие шестеро пожарных, два добровольца и три единицы техники. Для ликвидации открытого огня на площади более 100 кв.м. огнеборцам  понадобилось около двух часов», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара огнем уничтожена крыша дома и веранда, в первой квартире обрушился потолок, помещение выгорело изнутри, во второй квартире произошли прогары в потолке. Общая площадь возгорания составила 130 квадратных метров. Дом для проживания не пригоден, его жильцы временно размещены у родственников.

По предварительным данным, причиной возгорания стал перекал печи.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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