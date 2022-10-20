В Бурятии присяжные единогласно оправдали обвиняемого в убийстве сельчанина

P. S. Пока верстался номер, нам сообщили, что прокуратура внесла представление с доводами об отмене приговора и направлении дела на новое судебное рассмотрение.





Имена и фамилии фигурантов дела и их родственников изменены



Год назад в улусе Санага (Закаменский район) от страшных многочисленных травм умер 48-летний местный житель. Обстоятельства его смерти по сей день остаются невыясненными, расследование велось долго. После чего появилась версия о том, что инвалида детства убил его родственник, также инвалид, пожилой мужчина. Однако и сами потерпевшие, и все односельчане уверены в невиновности обвиняемого. На днях суд присяжных пришел к единогласному мнению - все шесть присяжных вынесли оправдательный приговор «убийце».В мае 2021 года вечером житель Санаги 48-летний Батор Бадмаев вышел из дома и отправился в магазин. Позднее выяснилось, что мужчина купил спиртное. Выпивал он с несколькими знакомыми. В том числе со своим зятем Олегом Цыреновым. На которого позднее и пало подозрение. Поздним вечером Батора нашли в пьяном состоянии лежащим на улице, его родственники привезли домой и уложили спать. А утром мужчина уже был мертв.Так как Олега Цыренова видели рядом с убитым, то он вскоре стал главным подозреваемым. Его забрали в отдел. По словам родственников, тот сразу начал просить полиграф, чтобы доказать свою невиновность. Именно под этим предлогом мужчину повезли в Улан-Удэ. Однако до полиграфа так и не доехали, зато уже на следующий день Олег дал признательные показания следователям.- Я у него спросила, почему признание написал, он ответил: «Они на меня давили», - утверждает Ольга, сестра погибшего.Почти сразу же он попытался отозвать свои показания и заявил, что не избивал Батора. Но было уже поздно – его заключили под стражу.Тем временем родная сестра погибшего Батора уверена, что Олег не мог совершить то, в чем его обвиняют. Такого же мнения придерживаются и другие родственники погибшего, да и односельчане. И речь идет не только о том, что ранее несудимый, добродушный сельчанин был, по мнению людей, не способен на такое зверство. Многие уверены, что он даже физически не смог бы осуществить преступление такого рода.Как выявила посмертная экспертиза, Батор умер от многочисленных внутренних травм, несовместимых с жизнью. У мужчины была травма грудной клетки и живота, перелом грудины, сломано пять ребер с обеих сторон, разрыв легкого, разрыв селезенки, внутреннее кровотечение и другие травмы.- По версии обвинения, Олег Цыренов наносил удары руками, ногами и неустановленным предметом, предположительно палкой. Нанесено не менее 24 воздействий, из которых лишь два повлекли смерть человека – перелом грудины и ребер с обеих сторон, причинив политравму. Тем временем у Олега Цыренова на обеих ногах проведена операция. У него проблемы с суставами. Допрошенный в ходе следствия травматолог подтвердил, что нанесение ударов ногами было бы для такого пациента крайне затруднительно и болезненно, - аргументирует адвокат обвиняемого Петр Раднаев.Как считает адвокат, характер травм говорит о том, что они могли образоваться как в результате наезда автотранспорта либо в результате действий иных лиц, которых следователи не нашли до сих пор.Обвиняемый и его защитник ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. По закону если хотя бы трое из шести присяжных решат, что обвиняемый невиновен, то он будет считаться оправданным. Однако в данном случае все присяжные единогласно пришли к единому мнению и выводу о том, мужчина непричастен к тому преступлению, в котором его обвиняли, а именно ч. 1 с. 105 УК РФ (убийство).- Если кто-то сомневается, присяжные голосуют, а здесь они вышли даже спустя не три часа, а намного раньше. И единогласно пришли к выводу, что факт убийства доказан, но вина данного человека нет, - аргументирует Петр Раднаев.По словам правозащитника, другого решения и быть не могло, так как, по его словам, ни одного прямого доказательства вины человека органом предварительного расследования и прокуратурой не приведено.- Ни одного прямого доказательства вины человека органом предварительного следствия и прокуратурой не приведено. У нас есть пара людей, которые видели возле магазина потерпевшего вместе с обвиняемым. У обвиняемого зрение минус 8, при этом он является инвалидом - у него больные ноги. Между тем прокуратура говорит о том, что он наносил удары ногами, пиная потерпевшего как мяч. Хотя эксперты утверждают, что если бы обвиняемый наносил такие удары, то у него бы возникли последствия для здоровья. Кроме того, следов крови не обнаружено ни на одежде обвиняемого, ни на его обуви, ни на брюках. Разве что только два пятнышка крови на рукаве домашней куртки, которой потерпевшие и остальные жители дома пользовались, когда надо было выйти во двор. Эти следы могли образоваться до того дня, когда наступила смерть. Палка или доска, которой также якобы воспользовался обвиняемый, также не представлена. Словом, эти и другие наши доводы были услышаны, и все шесть присяжных приняли решение оправдать Олега Цыренова, - считает адвокат.Интересно, что довод о том, что признательные показания обвиняемый мог дать под давлением, правозащитник перед присяжными даже не озвучивал. Тем более что доказательств нет. Однако, даже несмотря на это, присяжные все-таки не усомнились в невиновности Олега Цыренова.На основании оправдательного вердикта коллегии присяжных Закаменский районный суд вынес приговор, по которому Цыренова решено оправдать «за непричастностью к совершению преступления».Также решением Закаменского районного суда Доржиев имеет право на реабилитацию. Но только после того, как решение суда вступит в законную силу.- Право на реабилитацию означает, что он имеет право взыскать с государства причиненный ему моральный вред в связи с незаконным преследованием, а также все процессуальные издержки. Доржиев полгода сидел в СИЗО, за это время у него еще больше пошатнулось здоровье, не говоря уже об испорченной репутации. Конечно, после вступления приговора в законную силу мы пойдем за реабилитацией. Но пока самое главное, что теперь над его головой не висит 6 - 15 лет лишения свободы за преступление, которого он не совершал, - считает Петр Раднаев.Решение суда в законную силу не вступило, и адвокат не сомневается, что, скорее всего, приговор обжалуют.- Понятно, что обжаловать будут. Потому что кому-то трудно признать, что тут вся система правосудия сработала плохо. Человек без вины сидел под стражей, невиновного содержали в изоляции почти полгода. В данном случае сработал плохо и Следственный комитет, и прокуратура, и суд, который его арестовывал. То есть данный приговор неугоден системе правосудия. Но, как бы то ни было, мы, конечно же, будем настаивать на том, что человек невиновен, а приговор следует оставить без изменений, - подытоживает правозащитник.Фото: pixabay.com