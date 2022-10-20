Происшествия 20.10.2022 в 16:19
В Улан-Удэ ищут кладбищенских воров
Неизвестные украли информационные указатели на стеклозаводском кладбище
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ на кладбище «Центральное» неизвестные украли 17 информационных указателей. Размер ущерба составил более 100 тысяч рублей, сообщили в МАУ «Специализированная служба».
Как рассказали в учреждении, пропажу на кладбище в микрорайоне Стеклозавод заметили 18 октября. На месте происшествия полиция нашла следы обуви и протектора машины, на которой, предположительно, были вывезены указатели. Вероятнее всего их сдали в пункты приема металла.
«Указатели установили на кладбище за счет средств местного бюджета. В соответствии с нормативными документами кладбища города должны быть оборудованы подобными указателями. Поэтому в обязательном порядке они будут восстановлены. Информационные указатели помогают ориентироваться на территории кладбища, облегчая горожанам поиск мест захоронений», - сообщили в «Специализированной службе».
Фото: мэрия Улан-Удэ
Как рассказали в учреждении, пропажу на кладбище в микрорайоне Стеклозавод заметили 18 октября. На месте происшествия полиция нашла следы обуви и протектора машины, на которой, предположительно, были вывезены указатели. Вероятнее всего их сдали в пункты приема металла.
«Указатели установили на кладбище за счет средств местного бюджета. В соответствии с нормативными документами кладбища города должны быть оборудованы подобными указателями. Поэтому в обязательном порядке они будут восстановлены. Информационные указатели помогают ориентироваться на территории кладбища, облегчая горожанам поиск мест захоронений», - сообщили в «Специализированной службе».
Фото: мэрия Улан-Удэ