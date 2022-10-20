Происшествия 20.10.2022 в 16:59

Полиция опубликовала видео погони за пьяным водителем в Улан-Удэ

Бросив машину, мужчина пытался удрать на своих двоих
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Текст: Константин Воронов
Полиция опубликовала видео погони за пьяным водителем в Улан-Удэ
Вечером 19 октября на ул. Ермаковского в Улан-Удэ инспекторы ГИБДД заметили автомобиль «Хонда», водитель которого прибавил скорость при виде автопатруля. Пытаясь уйти от преследования, он бросил машину во дворе жилого дома и попытался скрыться, но был задержан.

Как сообщили в МВД Бурятии, внешние признаки и исходящий от мужчины запах алкоголя указывали на то, что он пьян.



«38-летнего мужчину освидетельствовали на предмет употребления алкоголя. Прибор показал 0,83 мг/л в выдыхаемом воздухе паров этанола. Однако мужчина не согласился с показаниями прибора и отказался от повторного прохождения освидетельствования в медицинском учреждении. В отношении нетрезвого водителя составлены административные протоколы», - рассказали в полиции.

Автотранспорт нарушителя помещен на специализированную штрафстоянку.

Фото и видео: МВД Бурятии
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