Полиция опубликовала видео погони за пьяным водителем в Улан-Удэ

Как сообщили в МВД Бурятии, внешние признаки и исходящий от мужчины запах алкоголя указывали на то, что он пьян.









Вечером 19 октября на ул. Ермаковского в Улан-Удэ инспекторы ГИБДД заметили автомобиль «Хонда», водитель которого прибавил скорость при виде автопатруля. Пытаясь уйти от преследования, он бросил машину во дворе жилого дома и попытался скрыться, но был задержан.«38-летнего мужчину освидетельствовали на предмет употребления алкоголя. Прибор показал 0,83 мг/л в выдыхаемом воздухе паров этанола. Однако мужчина не согласился с показаниями прибора и отказался от повторного прохождения освидетельствования в медицинском учреждении. В отношении нетрезвого водителя составлены административные протоколы», - рассказали в полиции.Автотранспорт нарушителя помещен на специализированную штрафстоянку.Фото и видео: МВД Бурятии